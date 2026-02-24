Φόβοι για τη Συνοχή και την ΚΓΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η διασύνδεση των θεµάτων της άµυνας της Ευρώπης, έναντι εχθρών και φίλων (Ρωσία-ΗΠΑ) µε την κάλυψη αναγκών των πρόσθετων δαπανών από τον προϋπολογισµό της ΕΕ δηµιουργεί έντονα ζητήµατα για την εφαρµογή της ΚΓΠ και της Περιφερειακής Πολιτικής και της πολιτικής Συνοχής. Οι αρµόδιοι προσπαθούν πολλές φορές να καθησυχάσουν τις φοβίες και αµφιβολίες που έχουν προκληθεί, αλλά από την άλλη ολοένα και ξεπροβάλλουν νέα δεδοµένα που ρίχνουν περισσότερο φως στις αναµενόµενες δυσκολίες.

Έτσι, σε νέες προτάσεις της Κοµισιόν µπορεί να «ξεστρατίσει» σηµαντικό µέρος των πιστώσεων για την περιφέρεια, σε εκείνες που επηρεάζονται δυσανάλογα από τη γειτνίαση στη Ρωσία. Οι πόροι είναι περιορισµένοι και η µεταφορά από τους εθνικούς προϋπολογισµούς για τα θέµατα άµυνας στον κορβανά της ΕΕ επηρεάζει αρνητικά πάρα πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων και τη δική µας.

Σε πρόσφατο δηµοσίευµα του έγκριτου POLITICO1 µε τίτλο «Η ΕΕ έχει ένα σχέδιο για να σώσει τις περιοχές που βρίσκονται στο κατώφλι της Ρωσίας από την οικονοµική δυσπραγία» (18 Φεβρουαρίου 2026) αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επενδύσει χρήµατα σε παραµεθόριες περιοχές — αλλά δεν θα υπάρξουν νέα κονδύλια από τον τρέχοντα προϋπολογισµό της ΕΕ. Πρόκειται για ένα θέµα που υπάρχει ήδη σε επίσηµες παρεµβάσεις και προτάσεις της Κοµισιόν και σε παράλληλες δηµοσιεύσεις (θεσµικές και δηµοσιογραφικές).

Σε µια προσπάθεια να στηριχθούµε σε επίσηµες πηγές της ΕΕ καταλήγουµε στο ότι:

1. Υπάρχει πρόταση, αλλά και γραµµή πολιτικής της Κοµισιόν για «ειδική στήριξη» σε ανατολικές παραµεθόριες περιοχές.

(α) Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ+)

Η Κοµισιόν έχει δηµοσιεύσει πρόταση/πακέτο που προβλέπει ειδική χρηµατοδοτική στήριξη για περιοχές που συνορεύουν µε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία, µε ρυθµίσεις όπως αυξηµένη προχρηµατοδότηση και δυνατότητα 100% χρηµατοδότησης έργων ΕΚΤ+ σε αυτές τις περιοχές.

(β) Σύνδεση µε την ευρύτερη συζήτηση για το επόµενο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π 2028–2034) και την ανακατανοµή κονδυλίων.

2. Υπάρχουν επαναλαµβανόµενες δηµόσιες αναφορές της Κοµισιόν (και πολιτικών προσώπων της) ότι οι ανατολικές/παραµεθόριες περιοχές αντιµετωπίζουν «ειδικές προκλήσεις» και ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα ποσά και στα κριτήρια. Ενδεικτικά, σε οµιλία του Επιτρόπου Σεραφίν γίνεται ρητή µνεία σε “»ειδικά ποσά» για περιοχές που συνορεύουν µε Ρωσία και Λευκορωσία.

Παράλληλα, είναι γνωστό και έχει γραφτεί δεόντως για σχεδιαζόµενη αναδιάρθρωση του µακροχρόνιου προϋπολογισµού της ΕΕ που θα µπορούσε να µετακινήσει ισορροπίες υπέρ ανατολικών κρατών και περιοχών (λόγω άµυνας/συνόρων/ασφάλειας) και να αλλάξει τον τρόπο κατανοµής πόρων συνοχής/αγροτικών ενισχύσεων. Σε κάθε αφορµή τονίζουµε το ότι η σχεδιαζόµενη ανακατανοµή πιστώσεων δεν είναι σε όφελος της πατρίδας µας. Εξ άλλου υπάρχουν «παρόµοιες δηµοσιεύσεις» και τεκµηρίωση από την ίδια την Κοµισιόν (όχι µόνο πολιτικές δηλώσεις).

3. Με τίτλο «Το κόστος της εγγύτητας των κρατών µελών της ΕΕ στον πόλεµο»2 η Κοµισιόν έχει δηµοσιεύσει εκτενές κείµενο για το κόστος της εγγύτητας στον πόλεµο και τις διαφορές σε ανάπτυξη, µε εκτιµήσεις ότι τα κράτη-µέλη που συνορεύουν µε τις εµπόλεµες χώρες υπέστησαν µεγαλύτερη απώλεια ρυθµών ανάπτυξης (ιδίως 2022–23). Γίνεται κατανοητό ότι αυτό λειτουργεί ως βάση πολιτικής για επιχειρήµατα υπέρ στοχευµένων ενισχύσεων, που σηµαίνει ότι χώρες όπως η δική µας θα στερηθούν των προβλεποµένων πιστώσεων υπέρ των παραµεθόριων περιοχών της ουκρανο-ρωσικής κρίσης. Αλλά και άλλα πολλά δηµοσιεύµατα δείχνουν επακριβώς πως επιχειρείται µεταφορά πόρων. Το γνωστό στη χώρα µας πρόγραµµα Interreg ενισχύει τις ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ µετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία3.

4. Σε έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου που ασχολείται µε «Περιοχές της ΕΕ οι οποίες συνορεύουν µε τη Ρωσία»4 αναφέρεται δηµοσίευµα που στοχεύει στην υποστήριξη λόγω της αποµακρυσµένης φύσης των περιοχών αυτών που αντιµετωπίζουν γεωγραφικά, δηµογραφικά, κοινωνικοοικονοµικά και δοµικά µειονεκτήµατα για την ανάπτυξή τους.

Και δεν έχουν τελειωµό οι δηµοσιοποιήσεις και κάθε είδους αναφορά στο πώς πρέπει να ανακατανεµηθούν τα κοινοτικά κονδύλια. Ο µέσος αγρότης, ή ο µέσος µικροµεσαίος πλέον αυτοαπασχολούµενος στην περιφέρεια της ΕΕ έχει σοβαρά ερωτήµατα, όχι µόνο για την ύπαρξή του και για την ικανότητα να συνεχίσει να ασκεί το βιοποριστικό του επάγγελµα. Εν τούτοις δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένο επειδή η γραφειοκρατική ελίτ των Βρυξελλών υπακούοντας στις επιταγές της Γερµανίδας προέδρου της µπορεί να διαρθρώνει διαρκώς προτάσεις ανακατανοµής των πιστώσεων.

Οι αρχές και αξίες της ΕΕ δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασµού των Ευρωπαίων πολιτών.

Οι διαρκείς συζητήσεις και προσδιορισµοί που επιχειρούνται για την ανακατεύθυνση του ερχόµενου Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Προϋπολογισµού 2028 – 2034 πρέπει να συµπεριλάβουν την πραγµατικότητα όπως εκφράζεται από τα αληθινά στοιχεία και όχι όπως θέλουν να τα εµφανίσουν οι υπάρχουσες σκοπιµότητες. Στο εγγύς µέλλον θα έχουµε την ευκαιρία να αναλύσουµε σε έκταση το όλο θέµα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της συνέχισης ύπαρξης της ΕΕ. Στόχος µας είναι να διαβλέψουµε µε συνεπή ορθότητα τι λέει και τι προτείνει η Κοµισιόν. Για παράδειγµα «Ποια ταµεία επηρεάζονται» ή ποια είναι η τάση που δηµιουργείται για πολιτικές βάσης όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική και η πολιτική Συνοχής.

∆ιότι αν ισχύει η διαπίστωση ότι η µείωση των επενδύσεων, η µείωση της εµπορευµατικής κίνησης και η µείωση του τουρισµού έχουν επιφέρει οικονοµικό πλήγµα στις ανατολικότερες περιφέρειες της ΕΕ, επηρεάζοντας κυρίως τις χώρες της Βαλτικής, τη Φινλανδία και την Πολωνία, η λύση δεν µπορεί να είναι να πάρει η αρχή διαχείρισης τα λεφτά από τις άλλες περιοχές που τα έχουν ανάγκη

Χρειάζονται νέα, πρόσθετα κεφάλαια στο τραπέζι. Κάθε άλλη λύση είναι κοντόφθαλµη και θνησιγενής.

1. https://www.politico.eu/article/eu-regions-russia-economic-malaise-budget/

2. https://economy-finance.ec.europa.eu/cost-eu-member-states-proximity-war_en?utm_source=chatgpt.com

3. https://interreg.eu/news-stories/how-interreg-strengthens-eastern-eu-regions-after-russia-s-invasion-of-ukraine/?utm_source=chatgpt.com

4. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/767236/EPRS_ATA%282025%29767236_EN.pdf?utm_source=chatgpt.com