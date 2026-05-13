Φόβοι για πυρκαγιές

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Φόβους για µια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές, εκφράζουν ερευνητές.

Οι πυρκαγιές προαναγγέλλονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο κατά τη φετινή χρονιά στον κόσµο, τροφοδοτούµενες από την κλιµατική αλλαγή και το φαινόµενο Ελ Νίνιο που αυξάνει τη θερµοκρασία, ενώ έχουν ήδη φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς.

Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσµο άρχισε πολύ δυνατά µε 50% περισσότερες καµένες επιφάνειες από το µέσο όρο γι’ αυτή την περίοδο της χρονιάς. Η συνολική επιφάνεια που έχει καεί φέτος στον κόσµο από την αρχή της χρονιάς και µέχρι τις 6 Μαΐου έφθανε έτσι το 1,63 δισεκατοµµύριο στρέµµατα, σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Σύστηµα Πληροφόρησης για τις Πυρκαγιές (GWIS), έναντι µέσου όρου 1,1 δισεκατοµµυρίου στρεµµάτων για την περίοδο 2012-2025 ως αυτή την ηµεροµηνία.

Στην Ελλάδα, η φετινή αντιπυρική περίοδος βασίζεται στο δόγµα επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και άµεσης απόκρισης, µε αξιοποίηση νέας εθνικής χαρτογράφησης κινδύνου, καθώς διατίθενται 100 drones µε θερµικές κάµερες για 24ωρη επιτήρηση, αυξηµένα σε σχέση µε τα 82 της προηγούµενης χρονιάς, καλύπτοντας και περιαστικές περιοχές.

Το τέλος της αντιπυρικής περιόδου θα δείξει πόσο πέτυχαν τα µέτρα πρόληψης.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

