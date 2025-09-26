Φωτορεπορτάζ από την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Πολυρρήνιας

Στον φετινό εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής κληρονομιάς συμμετέχει κι η Εφορεία Αρχαιοτήτων με τη δράση «Θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο Πολυρρήνιας» το πρωί της Παρασκευής.

1 από 8

Η θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Πολυρρήνιας εστιάζει στο εντυπωσιακό σύστημα ύδρευσης και στις κατοικίες της ισχυρής αυτής πόλης, οι οποίες αποτέλεσαν λειτουργικές κατασκευές με συνεχή χρήση στο πέρασμα των αιώνων. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πολυρρήνιας δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά συνιστά θεμελιώδες στοιχείο για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του σύγχρονου παραδοσιακού οικισμού που φέρει το ίδιο όνομα.

Μέσα από την ξενάγηση, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τις υποδομές ύδρευσης και κατοίκησης, να δουν πώς αυτές ενσωματώθηκαν στη ζωή της πόλης, καθώς και να αντιληφθούν την αξία τους ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του τόπου. Στόχος είναι όχι μόνο η ανάδειξη του παρελθόντος αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία και διατήρηση αυτής της ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπενθυμίζεται πως για το Σαββατοκύριακο, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρες του εορτασμού των ΕΗΠΚ, η είσοδος σε όλα τα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Π.Ε Χανίων θα είναι ελεύθερη, όπως είχε ανακοινωθεί.