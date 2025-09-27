Φωτορεπορτάζ από την πρεμιέρα του artist alley στο Chaniartoon

Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν χθες στην πλατεία Κατεχάκη στο ενετικό λιμάνι Χανίων για να γιορτάσουν την έναρξη του artist alley, της μεγάλης τριήμερης γιορτής του φεστιβάλ Chaniartoon, όπου πλήθος καλλιτεχνών παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο χανιώτικο κοινό.

Η χθεσινή μέρα και βραδιά ήταν αρκετά πλούσια, είχε παρουσιάσεις κόμικς, έργων σπουδαίων καλλιτεχνών, εργαστήρια και συναυλία.

Από νωρίς οι δεκάδες καλλιτέχνες του artist alley βρίσκονταν στα περίπτερα της πλατείας και αλληλεπιδρούσαν με τον κόσμο, ο οποίος παρέμεινε μέχρι το κλείσιμο της βραδιάς για να απολαύσει τη συναυλία του Μπάμπη Μπατμανίδη και την ταινία Ας περιμένουν οι γυναίκες που προβαλλόταν ταυτόχρονα, ενώ λίγο νωρίτερα παρουσιάστηκε και το ομότιτλο κόμικς του Σταύρου Κιουτσιούκη με το χρώμα του Κλήμη Κεραμιτσόπουλου.

1 από 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

12.00-13.00/ workshop

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο της Silvia Ziche: Γιατί μου αρέσει να αφηγούμαι με σχέδια

Σε αυτό το διαδραστικό εργαστήριο, η καταξιωμένη Ιταλίδα δημιουργός Silvia Ziche μοιράζεται πώς οι ιστορίες της γεννιούνται από την καθημερινή παρατήρηση—παρακολουθώντας ανθρώπους στον δρόμο, στο μετρό, στο τρένο, και συλλαμβάνοντας τον αυθορμητισμό της παιδικής ηλικίας.

Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πως ακόμη και το πιο απλό σκίτσο μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια ιστορία γεμάτη ειρωνεία, τρυφερότητα ή ποίηση—και συχνά όλα αυτά μαζί. Η Ziche θα προσφέρει μια προσωπική ματιά στη δημιουργική της διαδικασία και θα δείξει πώς το σχέδιο γίνεται μια παγκόσμια γλώσσα αφήγησης που μας συνδέει όλους.

δωρεάν εγγραφή εδώ: https://www.chaniartoonfest.gr/…/workshops…/silvia-ziche

17.00-18.00/ workshop

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Monster Jam Zine-Narration through weird creatures

με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Με όχημα τη φαντασία, βλέπουμε πως μπορούμε να συνδέσουμε εικόνες και νοήματα μέσα από το σχεδιασμό τεράτων. Ένα εργαστήρι για μεγάλους, παιδιά και κυρίως για όσους έχουν χάσει την πίστη στις καλλιτεχνικές τους ικανότητες. Όλοι μπορούν να ζωγραφίσουν και να πουν μια ιστορία, το μόνο που χρειάζεται είναι η φαντασία.

Όλα τα εργαστήρια είναι με δωρεάν συμμετοχή, με την εθελοντική προσφορά γραφικής ύλης η οποία θα δοθεί για τη στήριξη των αναγκών του Συλλόγου «Ορίζοντας».

18.00-19.00/ παρουσίαση κόμικς

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Τάσος Ζαφειριάδης – Εξομολογήσεις ενός Έλληνα δημιουργού κόμικς

«Εξομολογήσεις ενός Έλληνα δημιουργού κόμικς (και των φίλων του)» ή «κόμικς βγαλμένα από τη ζωή που δεν έχουν οι δημιουργοί κόμικς» ή «κόμικς από τα συρτάρια» ή «η δημιουργία κόμικς ως μια εκ των καλών τεχνών» ή «οι πίσω μου σελίδες» ή «Το Χρονοντούλαπο του storytelling»…

Ομιλητές: Τάσος ΖαφειριάΤάσος Ζαφειριάδης – Εξομολογήσεις ενός Έλληνα δημιουργού κόμικς

19.00-20.00/ Παρουσίαση κόμικς

«Η προφητεία του Αρμαντίλλο»

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Η «Προφητεία του Αρμαντίλλο», το πρώτο graphic novel του ιταλού κομίστα Τζεροκαλκάρε αποτελεί μια γλυκόπικρη ιστορία, που μιλά κατευθείαν στην καρδιά, χάρη στη συναισθηματική της δύναμη και την ανατρεπτική της αμεσότητα.

Ομιλητές: Γιώργος Τσαγκόζης Γιάννης Ιατρού, Μάριος Ιωαννίδης.

20.00-21.00/ παρουσίαση κόμικς

Θανάσης Βέγγος – Η γαλέρα της ζωής μου

Με το graphic novel «ΘΒ – Η γαλέρα της ζωής μου», οι βραβευμένοι δημιουργοί κόμικς Σπύρος Δερβενιώτης και Θανάσης Πέτρου, επιχειρούν να αποτυπώσουν τη ζωή και το έργο του εμβληματικού καλλιτέχνη και ανθρώπου.

Ομιλητές: Σπύρος Δερβενιώτης, Θανάσης Πέτρου, Ισαβέλλα Μαυράκη.

21.00-21.30/ Σκιτσομαχία με τους Θανάση Πετρόπουλο, Αντώνη Βαβαγιάννη, Γιάννη Ρουμπούλια, Σταύρο Κιουτσιούκη, Κλήμη Κεραμιτσόπουλο

Πλατεία Κατεχάκη

21.30/ Συναυλία

Social Waste

Πλατεία Κατεχάκη