Φωτογραφικά «κλικ» που ζωντανεύουν παλιά σχολεία

■ Μέσα από το λεύκωµα «Aναµνήσεις στη σκόνη» του Νίκου Μπασιά

«Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, µεγάλα,

γερά θεµελιωµένα, από της χώρας

ακάθαρτης, πολύβοης, αρρωστιάρας

µακριά µακριά τ΄ ανήλιαγα σοκάκια,

τα σκολειά χτίστε!»

Με αυτούς τους στίχους του Κωστή Παλαµά, ο φωτογράφος Νίκος Μπασιάς αρχίζει να ξετυλίγει το νήµα των ιστοριών που αφηγείται στο φωτογραφικό του λεύκωµα µε τίτλο «Αναµνήσεις στη σκόνη».

Ιστορίες από σχολεία παλιά της κρητικής ενδοχώρας, της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και της γειτονικής Τουρκίας, τα περισσότερα ξεχασµένα και ερειπωµένα πια.

Παρά όµως τη φαινοµενική εγκατάλειψη, ο φωτογραφικός φακός του φέρνει στην επιφάνεια µνήµες και συναισθήµατα, ήχους και µυρωδιές θαµµένες κάτω από την πατίνα του χρόνου.

«Επιδιώκω να φέρω στο φως τη σιωπηλή ιστορία αυτών των σχολείων. Σε κάθε αίθουσα η σκόνη έχει καθίσει σαν µια λεπτή στρώση λήθης, αλλά αν κοιτάξεις προσεκτικά, µπορείς ακόµα να “δεις” τα παιδιά να τρέχουν στην αυλή, τις κιµωλίες να τρίζουν στον µαυροπίνακα, τις σάκες ακουµπισµένες πρόχειρα στις γωνιές. Αυτά τα σχολεία δεν είναι νεκρά, είναι γεµάτα από ψιθύρους του παρελθόντος. Είναι σιωπηλοί αφηγητές µιας εποχής που πέρασε», αναφέρει, µεταξύ άλλων, ο Νίκος Μπασιάς στο εισαγωγικό του σηµείωµα στο λεύκωµα.

Ένα λεύκωµα – πρόσκληση να δούµε τα παλιά αυτά σχολεία µε άλλα µάτια: Να δούµε τα χρώµατα πίσω από φθαρµένους τοίχους. Να αφουγκραστούµε τις φωνές µέσα στις άδειες αίθουσες. Να ανακαλύψουµε την κίνηση στις έρηµες αυλές. Να νιώσουµε τη θαλπωρή κάτω από τις γκρεµισµένες σκεπές των κτηρίων. Να αισθανθούµε τη χαρά στη θέα των σκουριασµένων παιχνιδιών.

«Το παρόν διδακτήριον του σχολείου Χωστής Κυδωνίας ανηγέρθη δαπάναις του εκ Χωστής και εις Βούφαλο των Ηνωµένων Πολιτειών διαµένοντος Ανδρέου ∆. Κωστάκη εν έτει 1954 και αφιερούται εις τα Κρητικόπουλα δια να διδάσκωνται τα αγαθά του ανά τον κόσµον γνωστού Ελληνικού Πολιτισµού», διαβάζουµε σε µια µαρµάρινη επιγραφή έξω από το ∆ηµοτικό Σχολείο Χωστής του ∆ήµου Πλατανιά. Μια µαρτυρία, από τις πολλές που διασώζει µέσα από τις εικόνες αυτής της συλλογής φωτογραφιών, ο Νίκος Μπασιάς, ταξιδεύοντας τον αναγνώστη του λευκώµατος πίσω σε µια εποχή που µοιάζει τόσο µακρινή.

«Η φωτογραφική προσέγγιση του Νίκου Μπασιά αποπνέει σεβασµό προς το παρελθόν, νοσταλγία και µια αίσθηση χαµένης αθωότητας. Μέσα από τις φωτογραφίες του, µετατρέπει αυτά τα εγκαταλελειµµένα κτήρια σε µάρτυρες µιας άλλης εποχής προσκαλώντας τον θεατή να αναλογιστεί τη σηµασία αυτών των χώρων», υπογραµµίζει εύστοχα ο φωτογράφος Χάρης Νάκος στο κείµενό του που συνοδεύει το λεύκωµα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έκδοση του λευκώµατος που αριθµεί 124 σελίδες, έγινε παράλληλα µε την πραγµατοποίηση της έκθεσης «Από τον Βορρά στον Νότο. Στα Χνάρια της Μνήµης» η οποία φιλοξενήθηκε το περασµένο καλοκαίρι, µε την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και των ∆ήµων Καντάνου – Σελίνου και Πλατανιά, σε καφενεία, «χώρους κουβέντας, συντροφικότητας και αναµνήσεων», όπως υπογραµµίζει ο ίδιος ο δηµιουργός.

Την έκδοση χαιρετίζουν ακόµα µε κείµενά τους, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο δήµαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, η διευθύντρια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων Χρύσα Τερεζάκη, η διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης Ευαγγελία Κανταρτζή, ο φωτογράφος – εκδότης ∆ηµήτρης Ταλιάνης, ο δηµοσιογράφος – διευθυντής της εφηµερίδας «Αγώνας της Κρήτης» Γιάννης Αγγελάκης και ο υπ. διδάκτωρ Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ∆ηµοσθένης Κορδός.