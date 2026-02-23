Φωτογραφίες από τη Μεγάλη Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Με μια μεγαλειώδη παρέλαση 32 ομάδων με 27 άρματα και πέρα των δέκα χιλιάδων καρναβαλιστών, ολοκληρώθηκε το φετινό Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι την Κυριακή της Τυρινής, 22 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η μεγάλη παρέλαση, όχι μόνο δικαίωσε την φήμη του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, αλλά επιβεβαίωσε της ιστορικότητα του και την δυναμική του ανάμεσα στα τρία μεγαλύτερα καρναβάλια της Ελλάδας.

Η Μεγάλη Παρέλαση ήταν το αποκορύφωμα πολύμηνης δουλειάς και κόπου χιλιάδων ανθρώπων που δημιούργησαν με μεράκι και αγάπη ένα φαντασμαγορικό, κεφάτο, εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μια παρουσία με ρυθμό, παλμό και κυρίως χαρά και αισιοδοξία.

Το καρναβάλι του Ρεθύμνου μεταδόθηκε ζωντανά από την Κρήτη TV στο νησί μας, καθώς επίσης από το ίδιο κανάλι σε ολόκληρο τον κόσμο με χρήση των σύγχρονων μέσων μετάδοσης.

Την παρουσίαση έκανε η Χριστιάνα Σκούρα.

Την ίδια ώρα, η ΕΡΤ και σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας πραγματοποίησαν ζωντανές συνδέσεις και αναμεταδώσεις, μεταφέροντας το κλίμα γιορτής του Ρεθύμνου, της μεγαλύτερης και πιο μαζικής διοργάνωσης της Κρήτης σε ολόκληρη την Ελλάδα και όπου αλλού στον κόσμο μεταδίδουν.

Το έναυσμα δόθηκε στη 1μμ από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη και ένας πολύχρωμος χείμαρρος μοναδικής έμπνευσης απλώθηκε από άκρη σ’ άκρη της πόλης.

Η φετινή Βασίλισσα Όλγα Πολίτη έδωσε τον παλμό και οι ομάδες του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού που έδωσαν ένα μοναδικό σόου που διήρκεσε τρεις ώρες και έγραψε ακόμα μια «χρυσή σελίδα» στην ιστορία του θεσμού.

Την μουσική της παρέλασης επιμελήθηκαν οι dj Πέτρος Κλαψινός και Ηρώ Φρυγανάκη.

Ακολούθως στις 7 το βράδυ η τελετή λήξης στο λιμάνι της πόλης ολοκλήρωσε με ένα περίτεχνο θέαμα φωτός και πυροτεχνημάτων κλείνοντας το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων που διήρκεσαν περισσότερο από τρεις εβδομάδες.

Η πόλη ξεφάντωσε ολόκληρη την νύχτα και τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας έχουν την τιμητική τους στο Γεράνι και στους Αρμένους αλλά και σε άλλα χωριά της υπαίθρου.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντόνιχε το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί ήταν η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός ήταν η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας ήταν και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Μάνος Τσάκωνας, με την ολοκλήρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων απευθύνει ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές της διεξαγωγής του φετινού Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, δίνοντας παράλληλα και το έναυσμα για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι ’27 που μόλις ξεκίνησε!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ»