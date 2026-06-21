Φωτιά στη Σύρο

Στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή της πυρκαγιάς στην Αμπέλα Σύρου εστίασε την προσοχή, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, Αλέξανδρος Αθανασίου.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός πως η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, οι δυνατοί άνεμοι μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξή της.

«Είναι πολύς ο αέρας. Θυμάρια καίει και χαμηλή βλάστηση, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη λόγω του αέρα», δήλωσε ο κ. Αθανασίου, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο. Επίσης, σημείωσε ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού επιχειρούν στην περιοχή, ενώ αναμένουν ενίσχυση και από εναέρια μέσα.

«Έρχεται και ένα ακόμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού επιχειρούν εκεί. Προς το παρόν δεν ανησυχούμε», τόνισε.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική και θαμνώδη έκταση στην περιοχή Αμπέλα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες, εθελοντές, υδροφόρες οχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και εναέρια μέσα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛΑΣ διευθετώντας την κυκλοφορία για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Τρία Λαγκώνια, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Ερμούπολη και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επέκταση της φωτιάς.