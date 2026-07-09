Φωτιά σε κτήριο στον Κουμπέ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κτήριο στην περιοχή του Κουμπέ, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.