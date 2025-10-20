Fortnite και Snapchat “έπεσαν” στην παγκόσμια διακοπή του cloud της Amazon

Η μονάδα υπηρεσιών cloud της Amazon, η AWS, παρουσιάζει σήμερα διακοπή λειτουργίας, προκαλώντας διακοπή υπηρεσιών για αρκετούς δημοφιλείς ιστότοπους και εφαρμογές περιλαμβανομένων των Fortnite και Snapchat και ζητήματα συνδεσιμότητας για πολλές εταιρίες σε όλο τον κόσμο .

Η AWS δήλωσε ότι παρατηρεί «αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειες» σε πολλές υπηρεσίες. «Εργαζόμαστε σε διάφορες παράλληλες ατραπούς προκειμένου να επιταχύνουμε την επαναφορά», ανέφερε στην τελευταία ενημέρωσή της.

Η διακοπή της AWS είναι η πρώτη σοβαρή διαταραχή στο διαδίκτυο μετά την περσινή βλάβη του CrowdStrike που επηρέασε τεχνολογικά συστήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Η AWS παρέχει κατά παραγγελία (on-demand) υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε εταιρίες, κυβερνήσεις και μεμονωμένα άτομα. Προβλήματα στους servers της μπορεί να προκαλέσουν διακοπές σε ιστότοπους και πλατφόρμες που εξαρτώνται από την υποδομή νέφους της. Η AWS ανταγωνίζεται τις υπηρεσίες cloud της Google και της Amazon.