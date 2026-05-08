Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι τις 15 Μαΐου η υποβολή για τη μέγιστη έκπτωση του 4% φόρου

Μέχρι τις 15 Μάϊου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να «κλειδώσουν» την μέγιστη έκπτωση του 4%, πληρώνοντας εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου.

Μετά τις 15 τρέχοντος μηνός, η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στις 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι τώρα, έχουν υποβληθεί 3.041.862 φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από το 43% των συνολικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν έως τώρα, προκύπτει ότι τουλάχιστον το 72% των φορολογουμένων, είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε λαμβάνουν επιστροφή για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Το 27,53% των φορολογικών δηλώσεων (837.424) είναι χρεωστικές με το μέσο φόρο να διαμορφώνεται στα 1.281 ευρώ.

Επιστροφή φόρου λαμβάνει το 35,13% των φορολογουμένων (1.068.606), με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 244 ευρώ, ενώ το 37,34% (1.135.831) των δηλώσεων είναι μηδενικές.

Από τα χρεωστικά εκκαθαριστικά στα ταμεία θα εισρεύσουν 1,072 δισ. ευρώ, ενώ η ΑΑΔΕ θα επιστρέψει στους έχοντες πιστωτικό εκκαθαριστικό 260,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση του Δημοσίου να διαμορφώνεται στα 812 εκατ. ευρώ.

Ήδη 765.310 φορολογούμενοι (το 65,53%) έχουν λάβει την επιστροφή φόρου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις πληρωμές από την ΑΑΔΕ να ανέρχονται σε 137,3 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, για 301.034 φορολογούμενους (το 25,78%) έχουν διενεργηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους 256,3 εκατ. ευρώ.

Για συμψηφισμούς και επιστροφές φόρων ύψους 4 εκατ. ευρώ, κατέληξαν στις Εφορίες 5.508 φορολογούμενοι (0,47%).

Συνολικά οι επιστροφές και οι συμψηφισμοί συνολικού ποσού 197,6 εκατ. ευρώ, αφορούν 1.071.852 φορολογούμενους.

Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για φέτος, αναμένεται να υποβληθούν περίπου 310.000 – 320.000 δηλώσεις.

Έχουν υποβληθεί 49.330 δηλώσεις (περίπου το 16%), εκ των οποίων το 74,20% είναι χρεωστικές με τον συνολικό φόρο να ανέρχεται σε 433 εκατ. ευρώ, το 6,92% πιστωτικές με τον προς επιστροφή φόρο να φθάνει τα 52,8 εκατ. ευρώ, και το 18,88% μηδενικές.

Εξπρές επιστροφές

Οι επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό γίνονται με διαδικασίες εξπρές. Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους.

Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ (Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης), χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Σε 8 δόσεις ο φόρος

Ο φόρος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση. Η πρώτη δόση του φόρου πληρώνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

Οι τροποποιητικές

Στην περίπτωση των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγχουν τη δήλωσή τους και αν διαπιστώσουν ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

Για όλους τους υπόχρεους, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Στην περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται: για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.