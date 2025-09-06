Φορείς τουρισμού Κρήτης: “Μια πισώπλατη μαχαιριά στον τουρισμό της Κρήτης”

Για μια “πισώπλατη μαχαιριά στον τουρισμό της Κρήτης” κάνουν λόγο φορείς τουρισμού στην Κρήτη, σχετικά με την χθεσινή κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στα Χανιά και τον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, καθώς όπως επισημαίνουν σε σχετική ανακοίνωση εκτυλίχθηκαν εικόνες ντροπής, με ανθρώπους να χάνουν τις πτήσεις τους.

Όπως αναφέρουν αναλυτικά:

«Η Κρήτη, το νησί της φιλοξενίας, εκτέθηκε παγκοσμίως με εικόνες ντροπής: ηλικιωμένοι, μητέρες με μωρά, τουρίστες σε αναπηρικά καροτσάκια, οικογένειες και χιλιάδες επισκέπτες να περπατούν χιλιόμετρα για να φτάσουν στο αεροδρόμιο, μόνο και μόνο για να μάθουν ότι η πτήση τους είχε ήδη φύγει. Άνθρωποι εγκλωβισμένοι, εξουθενωμένοι, απελπισμένοι. Ένα θέαμα που κανένας πολιτισμένος τόπος δεν θα έπρεπε να επιτρέψει.

Και όλα αυτά, όχι από τους ανταγωνιστές μας στο εξωτερικό, αλλά από τους ίδιους μας τους συμπολίτες μας – Αγρότες και Κτηνοτρόφους – που καταπατώντας κάθε έννοια σεβασμού και νομιμότητας, έκλεισαν δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια.

Οι αποζημιώσεις που θα διεκδικήσουν οι περίπου 500 επιβάτες που έχασαν τις πτήσεις τους είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η ανεπανόρθωτη ζημιά είναι ότι η Κρήτη πλέον παρουσιάστηκε διεθνώς ως προορισμός χάους και ταλαιπωρίας. Η φράση «Ποτέ ξανά Κρήτη» γέμισε τα κοινωνικά δίκτυα και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Από τους φίλους Αγρότες και Κτηνοτρόφους να σεβαστούν τον τουρισμό, την οικονομία και τους ανθρώπους που ζουν απ’ αυτόν.

Από την Πολιτεία να βρει λύσεις εδώ και τώρα ώστε παρόμοιες καταστάσεις να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Από τη Δικαιοσύνη να παρεμβαίνει και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον Νόμο.

Η Κρήτη δεν ανήκει σε κανέναν κλάδο μόνο – είναι κοινό σπίτι όλων μας. Και όποιος τορπιλίζει τον τουρισμό, τορπιλίζει το ίδιο το μέλλον του νησιού.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ομοσπονδία Ξενοδόχων Κρήτης

(Ενωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Σητείας, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου)

Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων

Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως αυτοκινήτων & Δίκυκλων

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων & Δίκυκλων ‘’Ινιοχος’’

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ΠΕ Ρεθύμνου

Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων Χανίων Άπτερα

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης

Σύλλογος Εστίασης και Καταστημάτων Ηρακλείου

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

Σωματείο οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ‘’Ο Ερμής’’

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης

Επιμελητήριο Ηρακλείου».