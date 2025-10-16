menu
Forbes: Ο Γιαμάλ στους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του 2025 – Πρώτος και καλύτερος ο Ρονάλντο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, έχει…αποβιβαστεί στην οικονομική ελίτ του ποδοσφαίρου, κατακτώντας τη θέση του ανάμεσα στους 10 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες για το 2025, σύμφωνα με το Forbes, με πρώτο τον Πορτογάλο επιθετικό Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ρονάλντο βρίσκεται στην κορυφή της τελευταίας λίστας του Forbes με εντυπωσιακά κέρδη 280 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος, διατηρώντας τον έλεγχο της οικονομικής κορυφής του ποδοσφαίρου, αφού ο 40χρονος υπέγραψε διετή επέκταση συμβολαίου με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ-Νασρ.
Ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έφτασε στο δισεκατομμύριο και είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο για τρία συνεχόμενα χρόνια τον Μάιο, πλησιάζει στο να σκοράρει 1.000 γκολ στην καριέρα του.
Ο μακροχρόνιος αντίπαλός του, Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 130 εκατομμύρια δολάρια, με τον 38χρονο επιθετικό της Ίντερ Μαϊάμι να κερδίζει την πλειοψηφία μέσω συμφωνιών εκτός γηπέδου.
Το χαρτοφυλάκιο χορηγιών του Μέσι περιλαμβάνει τις Adidas, Lay’s και Mastercard, ενώ πέρυσι λάνσαρε και ένα αθλητικό ποτό.

Ο Γάλλος επιθετικός Καρίμ Μπενζεμά συμπληρώνει το βάθρο με εννιαψήφιο εισόδημα στα 104 εκατομμύρια δολάρια, επωφελούμενος από τη μεταγραφή του στην Αλ-Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης (95 εκατομμύρια δολάρια) και ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι (80 εκατομμύρια δολάρια) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα δύο παίκτες που αναμένεται να διεκδικήσουν την κυριαρχία της «Χρυσής Μπάλας» την επόμενη δεκαετία.

Αλλά ο έφηβος Γιαμάλ απειλεί να ανατρέψει την καθιερωμένη τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο.
Η σεζόν 2024-25 του Ισπανού εξτρέμ τον είδε να σκοράρει 18 γκολ και να κάνει 25 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις για την Μπαρτσελόνα, αφού βοήθησε την Ισπανία να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το Forbes ανέφερε ότι ο Γιαμάλ ενίσχυσε τον όμιλο χορηγών του προσθέτοντας την Beats by Dre σε ένα χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει τις Adidas, Konami και Powerade, ανεβάζοντας τα κέρδη του στα 43 εκατομμύρια δολάρια. Ο νεαρός ανταμείφθηκε με ένα νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2031, αφού ο σύλλογος κατέκτησε το εγχώριο «τρεμπλ» της LaLiga, του Copa del Rey και του ισπανικού Σούπερ Καπ.

 

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες το 2025 σύμφωνα με το Forbes

1) Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ-Νασρ): 280 εκατομμύρια δολάρια

2) Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι): 130 εκατομμύρια δολάρια

3) Καρίμ Μπενζεμά (Αλ-Ιτιχάντ): 104 εκατομμύρια δολάρια

4) Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης): 95 εκατομμύρια δολάρια

5) Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι): 80 εκατομμύρια δολάρια

6) Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης): 60 εκατομμύρια δολάρια

7) Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ): 55 εκατομμύρια δολάρια

8) Σαντίο Μανέ (Αλ-Νασρ): 54 εκατομμύρια δολάρια

9) Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης): 44 εκατομμύρια δολάρια

10) Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα): 43 εκατομμύρια δολάρια

