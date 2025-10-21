menu
Forbes: Ο Αντετοκούνμπο 4ος πιο ακριβοπληρωμένος το 2025

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

O Γιάννης Ανετοκούνμπο είναι με εκτιμώμενο εισόδημα 99,1 εκατομμύρια δολάρια, ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης το 2025 στο ΝΒΑ όπως προκύπτει από τη κατάταξη τοπ-10 που δημοσίευσε σήμερα (22/10) το Forbes.

«Αφού υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τους Μιλγουόκι Μπακς το 2023, ο Αντετοκούνμπο έχει δύο ακόμη σεζόν συμβόλαιο, συν μια οψιόν παίκτη για το 2027-28, αλλά το μέλλον του 30χρονου φόργουορντ είναι αβέβαιο από τότε που ο συμπαίκτης του Ντέμιαν Λίλαρντ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα τον Απρίλιο και στη συνέχεια αποσύρθηκε. Οι Μπακς προσπαθούν να κάνουν τον Αντετοκούνμπο να νιώθει άνετα – υπογράφοντας με τον μικρότερο αδελφό του Άλεξ, με τον μεγαλύτερο αδελφό του Θανάση ήδη στο ρόστερ τους.
Εκτός γηπέδου, πρόσφατα πρόσθεσε την Huggies στο επικερδές χορηγικό του σύνολο των δέκα μαρκών και επένδυσε στο γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ Unrivaled, καθώς και στο ScorePlay, μια υπηρεσία με τεχνητή νοημοσύνη για αθλητικά highlights, μετά την έναρξη ενός fund επιχειρηματικών κεφαλαίων πέρυσι», αναφέρει το Forbes.

Στην κορυφή του τοπ-10 ανέβηκε ο Στέφεν Κάρι, που «έκλεψε» το στέμμα του ΛεΜπρν Τζέιμς, τερματίζοντας την 11ετή βασιλεία του και πλέον ηγείται της δεκάδας με ρεκόρ 902 εκατομμυρίων δολαρίων προ φόρων και αμοιβών μάνατζερ αυτή τη σεζόν, αύξηση 15% σε σχέση με το περσινό ρεκόρ των 787 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έχοντας συγκεντρώσει περίπου 159,6 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη προ φόρων αυτή τη σεζόν -συμπεριλαμβανομένων τόσο του μισθού του ως παίκτη όσο και του ετήσιου εισοδήματός του από χορηγίες και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες- ο 37χρονος πόιντ γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του NBA για πρώτη φορά στην ιστορική επαγγελματική του καριέρα, η οποία τώρα μπαίνει στην 17η σεζόν της.
Εν τω μεταξύ, ο Κάρι πρόκειται να γίνει ο πρώτος στο NBA που θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια δολάρια με τον μισθό του τη σεζόν 2026-27, στα 62,6 εκατομμύρια δολάρια.

Στην πραγματικότητα, στις προηγούμενες 15 εκδόσεις της ετήσιας κατάταξης κερδών του Forbes, η οποία προβλέπει έσοδα για την τρέχουσα σεζόν μπάσκετ, το πιο κοντινό ποσό που έχει φτάσει κάποιος στο ρεκόρ του Κάρι είναι τα 128,7 εκατομμύρια δολάρια του φόργουορντ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λε Μπρν Τζέιμς, πέρυσι.

Ο Τζέιμς, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή της λίστας των παικτών του NBA για 11 συνεχόμενα χρόνια, από το 2014-15, υποχωρεί στο Νο. 2 με εκτιμώμενο εισόδημα 137,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, μόνο τέσσερις άλλοι ενεργοί αθλητές έχουν ξεπεράσει ποτέ τα εννιαψήφια ποσά με τα επιχειρηματικά τους έσοδα: ο παίκτης του γκολφ Τάιγκερ Γουντς (105 εκατομμύρια δολάρια το 2009), ο τενίστας Ρότζερ Φέντερερ (100 εκατομμύρια δολάρια το 2020), ο μαχητής MMA Κόνορ ΜακΓκρέγκορ (158 εκατομμύρια δολάρια το 2021) και ο παίκτης-φαινόμενο του μπέιζμπολ και των Λος Άντζελες Ντότζερς, Σοχέι Οχτάνι (100 εκατομμύρια δολάρια φέτος).

 

Συνολικά, οι δέκα κορυφαίοι παίκτες του πρωταθλήματος αναμένεται να κερδίσουν 902 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη σεζόν:

1. Στέφεν Κάρι 159,6 εκατομμύρια δολάρια Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

2. Λε Μπρον Τζέιμς 137,6 ΛOς Άντζελες Λέικερς

3. Κέβιν Ντουράντ 104,3 Χιούστον Ρόκετς

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο 99,1 Μιλγουόκι Μπακς

5. Τζέισον Τατούμ 79,1 Μπόστον Σέλτικς

6. Άντονι Έντουαρντς 65,6 Μινεσότα Τίμπεργουλβς

7. Τζόελ Εμπίντ 65,2 Φιλαδέλφεια76ers

8. Τζίμι Μπάτλερ 65,1 Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

9. Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ 63,3 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

10. Νίκολα Γιόκιτς 63,2 Ντένβερ Νάγκετς

