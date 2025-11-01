Φονικό στο Έλος: Στη φυλακή ο 23χρονος – Δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος

Συντετριμμένος και μετανιωμένος δήλωσε κατά την απολογία του το πρωί του Σαββάτου ο 23χρονος καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 54χρονου, που σημειώθηκε στη γιορτή του Καστάνου στο Έλος Κισσάμου την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ο απολογούμενος, που κρίθηκε προφυλακιστέος το μεσημέρι του Σαββάτου, υποστήριξε ότι βρέθηκε εξ’ απροόπτου κι ότι λίγο πριν το φονικό είχε δεχθεί απειλές από το θύμα, ενώ το όπλο που έφερε ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν δικό του κι ότι το είχε μαζί σε περίπτωση που έριχναν μπαλωθιές στο πλαίσιο του γλεντιού.

Εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας μιλώντας στους δημοσιογράφους επεσήμανε σχετικά: “Όπως ηταν φυσιολογικό διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου. Ο ίδιος εξήγησε στην κα ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα. Αυτό που ουσιαστικά είπε είναι ότι βρέθηκε εξ’ απροόπτου κι ότι δέχθηκε μια απειλή και κάποιες βρισιές από τον 54χρονο, ο οποίος έκανε και μία κίνηση με το χέρι του και θεώρησε (ο 23χρονος) ότι πάει να βγάλει ένα όπλο. Δυστυχώς έφερε μαζί του ένα όπλο σε περίπτωση που έριχναν μπαλωθιές στη γιορτή και δυστυχώς το χρησιμοποίησε χωρίς να μπορεί να καταλάβει ούτε που στόχευσε ούτε τίποτα. Είναι συντετριμμένος, έχει μετανιώσει και ζήτησε συγγνώμη επανηλειμμένως και ζητάει και τώρα μέσω εμένα ως συνηγόρου για ό,τι προκάλεσε. Δεν ξύπνησε πάντως ένα πρωί να πάει να κάνει κακό, δεν ηταν προσχεδιασμένο απολύτως τίποτα. Πράγματι είχαν διάφορες και κατά το παρελθόν, όπως ανέφερε στην απολογία του, δημιουργούσε συχνά προβλήματα ο 54χρονος τόσο σε αυτόν όσο και την οικογένεια του”.

Ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του εξέφρασε για άλλη μια φορά τη συγγνώμη του κι ότι δήλωσε συντετριμμένος και συγκλονισμένος. “Δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ότι θα ξημέρωνε μια μέρα όπου από τα δικά του χέρια θα έφευγε μια ανθρώπινη ζωή. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έθεσε η κα ανακρίτρια και εξέθεσε το πως φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν”.