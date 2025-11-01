menu
22 C
Chania
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Φονικό στο Έλος: Στη φυλακή ο 23χρονος – Δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος

Δημήτρης Μαριδάκης
Δημήτρης Μαριδάκης
0

Συντετριμμένος και μετανιωμένος δήλωσε κατά την απολογία του το πρωί του Σαββάτου ο 23χρονος καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 54χρονου, που σημειώθηκε στη γιορτή του Καστάνου στο Έλος Κισσάμου την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.
Παράλληλα, ο απολογούμενος, που κρίθηκε προφυλακιστέος το μεσημέρι του Σαββάτου, υποστήριξε ότι βρέθηκε εξ’ απροόπτου κι ότι λίγο πριν το φονικό είχε δεχθεί απειλές από το θύμα, ενώ το όπλο που έφερε ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν δικό του κι ότι το είχε μαζί σε περίπτωση που έριχναν μπαλωθιές στο πλαίσιο του γλεντιού.

Εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας μιλώντας στους δημοσιογράφους επεσήμανε σχετικά: “Όπως ηταν φυσιολογικό διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου. Ο ίδιος εξήγησε στην κα ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα. Αυτό που ουσιαστικά είπε είναι ότι βρέθηκε εξ’ απροόπτου κι ότι δέχθηκε μια απειλή και κάποιες βρισιές από τον 54χρονο, ο οποίος έκανε και μία κίνηση με το χέρι του και θεώρησε (ο 23χρονος) ότι πάει να βγάλει ένα όπλο. Δυστυχώς έφερε μαζί του ένα όπλο σε περίπτωση που έριχναν μπαλωθιές στη γιορτή και δυστυχώς το χρησιμοποίησε χωρίς να μπορεί να καταλάβει ούτε που στόχευσε ούτε τίποτα. Είναι συντετριμμένος, έχει μετανιώσει και ζήτησε συγγνώμη επανηλειμμένως και ζητάει και τώρα μέσω εμένα ως συνηγόρου για ό,τι προκάλεσε. Δεν ξύπνησε πάντως ένα πρωί να πάει να κάνει κακό, δεν ηταν προσχεδιασμένο απολύτως τίποτα. Πράγματι είχαν διάφορες και κατά το παρελθόν, όπως ανέφερε στην απολογία του, δημιουργούσε συχνά προβλήματα ο 54χρονος τόσο σε αυτόν όσο και την οικογένεια του”.

Ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του εξέφρασε για άλλη μια φορά τη συγγνώμη του κι ότι δήλωσε συντετριμμένος και συγκλονισμένος. “Δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ότι θα ξημέρωνε μια μέρα όπου από τα δικά του χέρια θα έφευγε μια ανθρώπινη ζωή. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έθεσε η κα ανακρίτρια και εξέθεσε το πως φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν”.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum