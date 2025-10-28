menu
Φονικό στο Ελος: Μετανιωμένος δήλωσε ο 23χρονος μέσω του συνηγόρου του

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

«Συγκλονισμένος και μετανιωμένος» δήλωσε μέσω του συνηγόρου του ο 23χρονος που πήρε προθεσμία για το πρωί του Σαββάτου στις 10 για να απολογηθεί για τη δολοφονία στο Ελος Κισσάμου.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο συνήγορος υπεράσπισης κ. Γιώργος Φραντζεσκάκης ανέφερε πως σε βάρος του 23χρονου ασκήθηκαν οι κατηγορίες της : Ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσια συνάθροισης και οπλοχρησία .
Υπογράμμισε πως ο εντολέας του «είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό που έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κ. Ανακρίτριας».
Για το όπλο παρατήρησε πως ο κατηγορούμενος «θέλησε εξαρχής να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές όντας μετανιωμένος από την πρώτη στιγμή. Για αυτό ακριβώς το λόγο και αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών και στα πλαίσια του αυτοφώρου χωρίς να χρειαστεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο ίδιος αυθόρμητα και αυτόβουλα υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές που είναι το όπλο».

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Χανίων. 

