Φονικό στη Γιορτή Καστάνου – νεκρός κτηνοτρόφος

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό στη «Γιορτή Καστάνου» στο Έλος Κισσάμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αργά το απόγευμα και ενώ συνεχίζονταν η γιορτή προκλήθηκε επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 51χρονου κτηνοτρόφου κατοίκου της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στα «Χανιώτικα νέα» υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στο θύμα κι άλλα άτομα, κι ένας 25χρονος άνδρας πυροβόλησε τον κτηνοτρόφο από κοντινή απόσταση 2 ή 3 φορές.

Παρά του ότι έγιναν προσπάθειες ανάνηψής του με ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε γρήγορα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων ο 51χρονος έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες θύτης και θύμα έχουν συγγενική σχέση.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία που διενεργεί προανάκριση ενώ τα στοιχεία του φερόμενου δράστη είναι γνωστά στις αρχές, που τον αναζητούν.