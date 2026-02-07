menu
17.2 C
Chania
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Φονική έκρηξη στα Τρικάλα: Τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Φωτ. intime

Προς κατασκευαστικό λάθος και όχι προς διάβρωση λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ» φαίνεται να οδηγούνται τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Καρδίτσας, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που μετέδωσε το ertnews, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για το «δρομολόγιο» που ακολούθησε το προπάνιο από τη δεξαμενή έως το υπόγειο της επιχείρησης, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη, όταν προκλήθηκε σπινθήρας από την αντλία νερού.

Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, να κινήθηκε υπόγεια και να κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, εξέρχοντας από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Διατρήσεις σε οκτώ σημεία

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσαν χθες διατρήσεις σε μήκος περίπου 30 μέτρων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.

Σε όλα τα σημεία εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, με τη συγκέντρωση να μειώνεται όσο οι έρευνες πλησίαζαν προς το εξωτερικό της επιχείρησης και το κιγκλίδωμα που βρίσκεται επί του δρόμου.

Εκτός κάδρου ο «Ντάνιελ»

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα αποδυναμώνεται το σενάριο ότι η διάβρωση των σωληνώσεων προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Ντάνιελ». Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι πρόκειται για αστοχία στην αρχική κατασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί, ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται. Πρόκειται για χαλύβδινο σωλήνα, ο οποίος φαίνεται να είχε διάβρωση μήκους 7,5 μέτρων, με το συγκεκριμένο τμήμα να αποσπάται.

Υπογειοποίηση από το 2014 χωρίς έλεγχο

Οι σωληνώσεις φέρονται να είχαν κατασκευαστεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή και νωρίτερα, γεγονός που σημαίνει ότι παρέμειναν επί περίπου 12 χρόνια χωρίς έλεγχο για πιθανή σκουριά ή διάβρωση.

Κατά τους πραγματογνώμονες, όπως είχε κατασκευαστεί το έργο, θα έπρεπε να είχε θωρακιστεί και να είχε τοποθετηθεί άμμος, κάτι που δεν έγινε.

Έλεγχοι στο ΕΜΠ και στο Γενικό Χημείο του Κράτους
Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα θα μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η αναλυτική εξέτασή του, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές αίτιο της διάβρωσης.

Παράλληλα, δείγματα χώματος θα μεταφερθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελεγχθεί τόσο η ποσότητα του προπανίου που είχε εγκλωβιστεί στο έδαφος όσο και η σύσταση του χώματος, για να διαπιστωθεί αν υπήρχε ή όχι άμμος.

Τι εξετάζεται για τα έργα και την ασφαλτόστρωση

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» ούτε οι ασφαλτοστρώσεις του περασμένου Αυγούστου φαίνεται να ευθύνονται άμεσα για τη διάβρωση.

Το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι ότι τα έργα αυτά ενδέχεται να συμπίεσαν το έδαφος, καθιστώντας το πιο συμπαγές, με αποτέλεσμα το προπάνιο να κινηθεί μέσα από αυτό σαν «κανάλι» και να φτάσει στο υπόγειο της επιχείρησης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum