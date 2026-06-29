Φωνές και ανταλλαγές χαρακτηρισμών στο Δ.Σ. Πλατανιά (video)

Μεγάλη αντιπαράθεση με ανταλλαγή μειωτικών εκφράσεων ανάμεσα σε αντιδημάρχους του Δήμου Πλατανιά και κατοίκους των Μεσκλών το απόγευμα της Δευτέρας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

1 από 6

Οι κάτοικοι ζήτησαν να συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση το θέμα της μη ολοκλήρωσης του έργου ανάπλασης των Μεσκλών, με τον πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δήμαρχο να τους αναφέρουν ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η τακτική συνεδρίαση και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση λογοδοσίας όπου θα τεθεί το θέμα τους.

Οι παρόντες κάτοικοι αντέδρασαν κάνοντας λόγο για “κοροϊδία” και για “ψέματα” από πλευράς της δημοτικής αρχής, προκαλώντας την αγανάκτηση των αντιδημάρχων κ. Στ. Δημητρογιαννάκη και Μ. Μαλακωνάκη που ζήτησαν να ανακαλέσουν τις αναφορές τους και κατηγόρησαν τους συγκεκριμένους κατοίκους για τη στάση τους. Ένταση υπήρξε και μεταξύ του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φραγκονικολάκη και κατοίκου.

Τελικά με τη ψύχραιμη παρέμβαση των υπολοίπων η ένταση που κράτησε ένα δίλεπτο έπεσε και η συνεδρίαση συνεχίστηκε.