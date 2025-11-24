menu
14.4 C
Chania
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Φον ντερ Λάιεν-Κόστα: Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, έκαναν λόγο η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε κοινές δηλώσεις τους λίγο μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών στη Λουάντα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι δημιουργήθηκε μια «σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας τώρα και στο μέλλον».

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας τρία βασικά στοιχεία: Πρώτον, «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά». Δεύτερον, «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις». Τρίτον, η Ουκρανία είναι αυτή η οποία θα επιλέξει το μέλλον της.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική» και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ΕΕ χαιρετίζει τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και εξήρε τις προσπάθειες του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ και των αντιπροσωπειών τους εκεί. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», είπε ο Α. Κόστα και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο», που είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», δήλωσε.

Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία συμμετείχε ο πρωθυπουργός

Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, την οποία οργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις και ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία,

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης -σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση- υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι. Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum