Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα

Επιτρέπεται εκ νέου από σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2025 – 31/7/2025).

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025