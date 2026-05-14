Φοιτητικές εκλογές – Οριστικά αποτελέσματα σε Πολυτεχνείο Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ

Τα οριστικά αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές στα 5 τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης και στον Ενιαίο Σύλλογο, καθώς και στο παράρτημα Χανίων του ΕΛΜΕΠΑ, έγιναν γνωστά το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με στοιχεία των “Χ.ν.”, στο Πολυτεχνείο σε δύο σχολές και τον ενιαίο πρώτη δύναμη ήταν η “Ενωτική Πρωτοβουλία” παράταξη των ΕΑΑΚ (Ενιαίων Ανεξάρτητων Αριστερών Κινήσεων), η ΠΚΣ που πρόσκειται στο ΚΚΕ ήταν πρώτη σε δύο σχολές , ενώ η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ της Νέας Δημοκρατίας κράτησε την πρωτιά σε ένα σύλλογο. Στο ΕΛΜΕΠΑ πρώτη δύναμη ήταν η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Η αποχή ήταν σημαντική σε ότι αφορά το Πολυτεχνείο και πολύ μεγάλη στο ΕΛΜΕΠΑ.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

• Ενιαίος Σύλλογος: “Ενωτική Πρωτοβουλία” 394, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 369,ΠΚΣ 181, Attack 58, Αγ. Κινήσεις 23, Άκυρα-Λευκά 47.

• Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: “Ενωτική Πρωτοβουλία” 128, ΠΚΣ 60, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 50, Attack 47, Άκυρα-Λευκά 12.

•Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: “Ενωτική Πρωτοβουλία” 158, ΠΚΣ 60, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 101, Attack 19, Αγ. Κινήσεις 6, Άκυρα-Λευκά 8.

• Μηχανικών Ορυκτών Πόρων : ΠΚΣ (Πανσπουδαστικές Κινήσεις Συνεργασίας) 48, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 40, ” Ενωτική Πρωτοβουλία”19, Αγωνιστικές Κινήσεις 3, Άκυρα- Λευκά 10.

• Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος: ΠΚΣ 93 , , ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 89, “Ενωτική Πρωτοβουλία 19” Attack 6, Αγων. Κινήσεις 3, Λευκά- Άκυρα 11.

•Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 197, “Ενωτική Πρωτοβουλία” 47, ΠΚΣ 15, Αγ. Κινήσεις 3, Attack 1, λευκά -άκυρα 10.

ΕΛΜΕΠΑ

Στο παράρτημα Χανίων του ΕΛΜΕΠΑ τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 136, ΠΚΣ 43, Λευκά-άκυρα 16.