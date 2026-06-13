Φοιτητές σχεδιάζουν το… Κουμ Καπί του μέλλοντος

■ Τρισδιάστατες απεικονίσεις για σκιασμένα υπαίθρια καθιστικά μπροστά στο θέατρο «Δημ. Βλησίδης»

Πώς μπορεί να διαμορφωθεί ο δημόσιος χώρος της παραλιακής ζώνης του Κουμ Καπί προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών;

Απαντήσεις στο ερώτημα αυτό δίνουν φοιτητές από το Πολυτεχνείο του Eindhoven της Ολλανδίας, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι μέσα από το διεπιστημονικό Εργαστήριο «De • Light», ανέπτυξαν προτάσεις για σκιασμένα υπαίθρια καθιστικά στον χώρο μπροστά στο θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”.

Πρόσφατα, πραγματοποίησαν σε εκείνο το σημείο υπαίθριο εργαστήριο με την εικονική πραγματικότητα να… συναντά τον δημόσιο χώρο. Στο εργαστήριο, περαστικοί αλλά και ενδιαφερόµενοι, φορώντας γυαλιά εικονικής πραγµατικότητας, είδαν τον χώρο με άλλο… μάτι, έτσι όπως θα μπορούσε να ήταν και κατέθεσαν τη γνώµη τους!

Τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Μαΐου, για τον υπαίθριο χώρο του μέλλοντος στο Κουμ Καπί, παρουσιάζουν σήμερα οι «Διαδρομές».

Σε αυτή την παρουσίαση πολύτιμη ήταν η συνομιλία μας με την υπεύθυνη του Εργαστηρίου, επίκουρη καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο του Αϊντχόφεν (Eindhoven) της Ολλανδίας Κύνθια Χαµηλοθώρη.

Όπως εξηγεί η κα Χαμηλοθώρη, το διεπιστημονικό Εργαστήριο «Delight» οργάνωσαν το Πολυτεχνείο του Eindhoven, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης για τους φοιτητές και φοιτήτριες των τριών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στα Χανιά. Σε αυτό το Εργαστήριο ειδικοί επιστήμονες από διαφορετικά πεδία συνεργάστηκαν και εκπαίδευσαν τους φοιτητές και φοιτήτριες του Εργαστηρίου σε επιστημονικές μεθόδους και εφαρμογές που βρίσκονται στο σταυροδρόμι της Ψυχολογίας, της Αρχιτεκτονικής και της Αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η ίδια σημειώνει ότι «κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, φοιτητές από τις ειδικότητες αλληλεπίδρασης ανθρώπου-τεχνολογίας, ψυχολογίας, και αρχιτεκτονικής συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν βιοφιλικούς, σκιασμένους υπαίθριους καθιστικούς χώρους στο δυτικό άκρο της παραλίας του Κουμ Καπί στα Χανιά, οι οποίοι στοχεύουν στην αύξηση της ψυχολογικής ευημερίας των ανθρώπων και της αίσθησης σύνδεσης με τη φύση. Δημιουργήθηκαν πέντε διεπιστημονικές ομάδες, αποτελούμενες από έναν φοιτητή από κάθε πανεπιστήμιο, οι οποίες συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν, να ελέγξουν εμπειρικά και να αξιολογήσουν τη σχεδιαστική τους πρόταση, συνδυάζοντας δεξιότητες και εμπειρία και από τις τρεις επιστήμες. Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου, οι φοιτητές απεικόνισαν τις σχεδιαστικές προτάσεις τους στην εικονική πραγματικότητα και συνέλεξαν δεδομένα από περαστικούς στο Κουμ Καπί σχετικά με την εμπειρία τους στον εικονικό χώρο, τα οποία στη συνέχεια ανέλυσαν με τη χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης. Μέσω αυτής της εντατικής συνεργασίας, το εργαστήριο προσέφερε στους φοιτητές μια μοναδική βιωματική εμπειρία σχετικά με τον ρόλο τους σε διεπιστημονικές ομάδες, βοηθώντας τους να κατανοήσουν πώς η δική τους εμπειρία διασταυρώνεται αλλά και εμπλουτίζει επιστήμες που δεν συναντούν συνήθως στις σπουδές τους.

Το Εργαστήριο αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια να συνδεθούν διαφορετικές επιστήμες και να παράγουν αποτελέσματα που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, καθώς η εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρθηκαν αφορούν τον σχεδιασμό, κατασκευή και αξιολόγηση δημόσιων σκιασμένων καθισμάτων στην παραλία του Κουμ Καπί στα Χανιά και στοχεύουν τόσο στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος όσο και στη σύνδεση των κατοίκων με πιο φυσικό και οικολογικό περιβαλλοντικό πλαίσιο».

Οι φοιτητές εργάστηκαν, σχεδίασαν, άκουσαν τη γνώμη πολιτών και κατέληξαν σε συγκεκριμένες προτάσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σκίαστρο “Stone in the water”

Φοιτητές: Ολυμπία Αγγελή (Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Κρήτης), Ελένη Γλυμενάκη (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Nadia Jansen (MSc Human-Technology Interaction, Eindhoven University of Technology)

Το σκιασμένο υπαίθριο καθιστικό “Stone in the water” αντλεί έμπνευση από τη θάλασσα, τις ρυτιδώσεις του νερού και του σχήματος «φωλιάς» των οστράκων. Ο προσανατολισμός και η μορφολογία τoυ σκιάστρου, με άνοιγμα προς τον βορρά και καμπυλώσεις που μειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία και τους βορειοδυτικούς ανέμους, σε συνδυασμό με τη χρήση οικολογικού βιοπλαστικού, δημιουργούν ένα προστατευτικό «κουκούλι» για τον χρήστη. Ταυτόχρονα, το δάπεδο του έργου είναι καμπύλο και υπερυψωμένο ώστε να δημιουργεί χώρους χαλάρωσης και διακοσμείται διακριτικά με θαλασσινό γυαλί.

Σκίαστρο “Cretan Canopy”

Φοιτητές: Μαρία Φιλιππίδη (Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Κρήτης), Μαρία Προδρόμου (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Eline Westerbeek (MSc Human-Technology Interaction, Eindhoven University of Technology)

Το σκιασμένο υπαίθριο καθιστικό “Cretan Canopy” στοχεύει στην αρμονική συνύπαρξη κατοίκων, περαστικών, λουομένων στο Κουμ Καπί, καθώς και αδέσποτων γάτων και πουλιών της περιοχής. Το έργο αντλεί έμπνευση από παραδοσιακά στοιχεία: το ύφασμα σκίασης παραπέμπει σε κρητικά σαρίκια και δαντέλα κοπανέλι, ενώ οι πεζούλες διαμορφώνουν μια φιλόξενη και προστατευτική αγκαλιά για ξεκούραση και παρατήρηση της φύσης.

Σκίαστρο “Vitamin Sea”

Φοιτητές: Ελένη Αισώπου (Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Κρήτης), Μαρία Καψάλη (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Demi Hoogenboom (MSc Human-Technology Interaction, Eindhoven University of Technology).

Το σκιασμένο υπαίθριο καθιστικό “Vitamin Sea” είναι εμπνευσμένο από τη μεσογειακή αισθητική και στοχεύει να επεκτείνει την εμπειρία της θάλασσας μέσα στην πόλη, ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις. Χρησιμοποιώντας οικολογικά υλικά, λινό, ξύλινα κλωστρά σκίαστρα και λειτουργικές παροχές για τους χρήστες του (μεταβαλλόμενες επιφάνειες, χώρους για τις γάτες της περιοχής), αποσκοπεί στο να δημιουργήσει έναν φιλόξενο χώρο χαλάρωσης που συνδέει την καθημερινότητα με την κουλτούρα και την ατμόσφαιρα της Μεσογείου και της Κρήτης.

Σκίαστρο “Rock paper sunlight”

Φοιτητές: Αικατερίνη Πετροχείλου (Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Κρήτης), Δέσποινα Μπακατσιά (Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Κρήτης), Παντελής Κατσής (MSc Human-Technology Interaction, Eindhoven University of Technology).

Το σκιασμένο υπαίθριο καθιστικό “Rock paper sunlight” στοχεύει στην παροχή ενός χώρου συλλογικής και ατομικής ανάπαυσης, προσφέροντας παράλληλα μια εμπειρία οπτικής «γοητείας» (fascination) για ανθρώπους όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία. Ο καθιστικός του χώρος αντλεί έμπνευση από τις βραχονησίδες και τους βράχους Μoeraki της Νέας Ζηλανδίας, αξιοποιώντας δύο τυπολογίες «νησίδων» για να φιλοξενεί ένα, δύο ή τέσσερα άτομα, ενώ το σκίαστρο, εμπνευσμένο από την κληματαριά, χρησιμοποιεί ειδικό φίλτρο γυαλιού για τη μείωση της υπέρυθρης ακτινοβολίας και δημιουργεί παιχνιδίσματα φωτός και σκιάς μέσω στοιχείων που κινούνται με τον άνεμο.

Σκίαστρο “Cocoon”

Φοιτητές: Όλγα Κουφά (Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Κρήτης), Ελπίδα Μαγγανά (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Lotte Dooms (MSc Human-Technology Interaction, Eindhoven University of Technology).

Το σκιασμένο υπαίθριο καθιστικό “Cocoon” εμπνέεται από το κουκούλι, δημιουργώντας δύο διακριτούς χώρους ώστε να καλύπτονται διαφορετικές ανάγκες και τρόποι χρήσης: έναν πιο ανοιχτό και κοινωνικό και έναν πιο ιδιωτικό και προστατευμένο. Μέσα από τη θέα προς τη θάλασσα, τη χρήση διάτρητων φυσικών υλικών που δημιουργούν μοτίβα σκιάς και φωτός, καθώς και τη σκίαση μέσω ενός φυλλοβόλου δέντρου στο κέντρο του, το έργο ενσωματώνει αρχές βιοφιλικού σχεδιασμού, προσφέροντας εμπειρίες θέασης, καταφυγίου, και οπτικής έλξης.

Οι συντελεστές του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο διοργανώθηκε από την Επίκουρη Καθηγήτρια Κύνθια Χαμηλοθώρη (Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–Μηχανής, Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανικής και Επιστημών Καινοτομίας, Πολυτεχνείο του Eindhoven; Kynthia Chamilothori, Human-Technology Interaction Group, Department of Industrial Engineering and Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology) σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Ηλία Οικονόμου (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης) καθώς και τον Καθηγητή Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη και την υποψήφια διδάκτορα Χριστίνα Μπαλωμενάκη (Εργαστήριο TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης). Στη διδακτική και ερευνητική ομάδα συμμετείχαν, επίσης, ο Δρ. Παναγιώτης Σπανάκης (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μανδαλάκη, οι Ερευνητές Μάριος Ιωαννίδης, Μάριος Χριστουλάκης, και Γιώργος Κούρκουλος (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης), καθώς και η υποψήφια διδάκτωρ Άννα Ρίγα (Εργαστήριο Γνωστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο της Μάλτας). Στο Εργαστήριο συνέβαλλαν επίσης η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιώτα Δημητροπούλου (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Ζαμπετάκης (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Τέλος, το Εργαστήριο συνέβαλε στο έργο «Feeling Futures» του Centre for Unusual Collaborations της Ολλανδίας με την υποστήριξη της Επίκουρης Καθηγήτριας Κύνθια Χαμηλοθώρη (Eindhoven University of Technology), της Επίκουρης Καθηγήτριας Kristin Bogner (Utrecht University), του Επίκουρου Καθηγητή Sebastian Cmentowski (Eindhoven University of Technology), της Επίκουρης Καθηγήτριας Negin Salimi (Wageningen University Research) και των ερευνητριών Francesca Leucci (Brussels School of Governance) και Saide Esra Akdogan (Utrecht University).

Η διοργάνωση του εργαστηρίου κατέστη δυνατή χάρη στην υποστήριξη του University Fund του Πολυτεχνείου του Eindhoven (Χρυσός Χορηγός), του έργου «Feeling Futures» του Centre for Unusual Collaborations (Χρυσός Χορηγός), της εταιρεία Proshade Papadogiannakis (Χρυσός Χορηγός), της VELUX Group (Ασημένιος Χορηγός), καθώς και του Cocoon City Hostel και του θεάτρου «Δημήτρης Βλησίδης». Η οργανωτική ομάδα εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους προαναφερθέντες φορείς, καθώς και προς το Πολυτεχνείο του Eindhoven, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Δήμο Χανίων και το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Χανίων για τη σημαντική συμβολή και υποστήριξή τους.