Φοιτητές Πολυτεχνείου Κρήτης: «Οχι σε φοιτητοδικεία»

«Οχι σε φοιτητοδικεία», είπαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που έδωσαν την Παρασκευή συνέντευξη τύπου την οποία διοργάνωσαν οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης «σχετικά με τη πρώτη πειθαρχική ακρόαση στη μεταπολίτευση».

Οπως αναφέρουν, «τη Τρίτη 9/6 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φοιτητοδικειο με το “αδίκημα” να αφορά την απόπειρα ενημέρωσης την ώρα του διαλείμματος από εκλεγμένους συνδικαλιστές . Η ενημέρωση αφορούσε τα Τέμπη και την επέτειο δύο χρόνων από το δυστύχημα. Το ότι 4 εκλεγμένοι συνδικαλιστές του ΦΣ ΗΜΜΥ που θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορούμενου είναι μια ακόμη ακραία περίπτωση αυταρχισμού στο ελληνικό πανεπιστήμιο».

Σε ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι «στη συνέντευξη τύπου ήταν όλη η φοιτητική κοινότητα. Τοποθετήθηκαν μέλη των φοιτητικών συλλόγων, καθηγητές μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ καθώς και εκπρόσωπος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών ως απόφοιτοι μηχανικοί που στηρίζουν και οι ίδιοι τους αγώνες των φοιτητών. Οι τοποθετήσεις αυτές ανέδειξαν το άδικο το διώξεων των φοιτητών καθώς και την αξία του δημοκρατικού πανεπιστημίου. Με αποφάσεις τους στήριξαν επίσης η ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ Χανίων.

Η δίωξη των φοιτητών δεν έρχεται εν κενό αλλά συμβαίνει σε μια περίοδο που η κυβέρνηση χτυπά αλύπητα το δημόσιο πανεπιστήμιο. Η εκκίνηση για τη κατάργηση του αρ.16 μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος και η πριμοδότηση των ιδιωτικών “πανεπιστημίων” σε συνδυασμό με τη δυσφήμιση του ελληνικού πανεπιστημίου από τη κυβέρνηση είναι η πρώτη προτεραιότητα».

Οι φοιτητικοί σύλλογοι υποστηρίζουν ότι «η κυβέρνηση καταλαβαίνει πως πλησιάζει η προεκλογική περίοδος και η ίδια θέλει να στρέψει αλλού τα βλέμματα από τα σκάνδαλα και την εγκληματική πολιτική της. Θέλει να βάλει για άλλη μια φορά στο στόχαστρο της νεολαία και τους φοιτητές που αγωνίζονται ενάντια στα σχέδια της.

Τα σχέδια αυτά θα πέσουν στο κενό και η ακαδημαϊκή κοινότητα για άλλη μια φορά θα το διασφαλίσει. Από κοινού καθηγητές, φοιτητές, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό θα δώσουμε αυτή τη μάχη απέναντι στην αυταρχική κατρακύλα.

Θα υψώσουμε τοίχος Δημοκρατίας απέναντι στη διάλυση του δημόσιου και ελεύθερου ελληνικού πανεπιστημίου».

Τέλος, καλούν «το χανιώτικο λαό στην κινητοποίηση στο κτ. Επιστημών ( ΗΜΜΥ) τη Τρίτη 9/6 ενάντια στα πειθαρχικά!».

Στη συνέντευξη μίλησαν οι: Βαγγέλης Πρασόπουλος: Πρόεδρος του Ενιαίο Φοιτητικού Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης, Βαγγέλης Λάγγας: Αντιπρόεδρος Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης, Στάθης Γαγάνης: Μέλος Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης, Πηνελόπη Μπελεσιώτη: Μέλος Φοιτητικού Συλλόγου Αρχιτεκτονικής,. Νίκος Μαράκης: Πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Εστίας, Γιώργος Βολάνης: Μέλος στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, Νίκος Πασαδάκης: Μέλος ΔΕΠ Πολυτεχνείου Κρήτης, Θανάσης Παπαδόπουλος: ΕΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης.