Φοινικούντα: Την Κυριακή απολογούνται οι δύο συλληφθέντες

Ούτε μισή ώρα δεν έμειναν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες για το διπλό φονικό στο κάμπιγνγκ “Αμμος” στη Φοινικούντα.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα “Ελευθερία“, αν και αρχικά αναμένονταν στα δικαστήρια γύρω στις 3 το μεσημέρι τελικά η μεταφορά τους έγινε στις 6:20 σήμερα το απόγευμα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε λιγότερο από μισή ώρα αναχώρησαν και πάλι για τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Εκεί θα μείνουν έως την Κυριακή το μεσημέρι, καθώς για τότε έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας.