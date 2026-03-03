Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Eπιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό, εκρήξεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Eπίθεση κατά της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε το Ιράν καθώς διανύουμε την τέταρτη μέρα του πολέμου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ότι η επίθεση αυτή ήταν αποτέλεσμα ιρανικών drone, τα οποία χτύπησαν την πρεσβεία ως μέρος των αντιποίνων του Ιράν για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή. Παράλληλα, η αμερικανική διπλωματία εξέδωσε οδηγία για την αποχώρηση των πολιτών της από τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε στο NewsNation ότι σύντομα θα μάθετε ποια θα είναι η απάντηση στην επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ και στους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε δημοσιογράφος του μέσου στο X, επικαλούμενος συνέντευξη μαζί του.

«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση από δυο drones με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Την ίδια στιγμή στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή, μετά τις στοχευμένες επιθέσεις του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και υποδομές στο Κατάρ. Ριάντ και Ντόχα απειλούν με στρατιωτική εμπλοκή, η Χεζμπολάχ φαίνεται να ενεργοποιεί το δικό της μέτωπο, το Ισραήλ απαντά με σφοδρούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο και η Δύση τίθεται σε πολεμική ετοιμότητα.

Ορατός είναι ο κίνδυνος ευρείας περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Ιράν συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο. Επλήγησαν Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, με την Τεχεράνη να χτυπά υποδομές πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία και δεξαμενόπλοια στον Αραβικό Κόλπο.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ επεκτείνονται πλέον και στο Λίβανο, μετά την επανενεργοποίηση της Χετζμπολάχ με εκτόξευση ντρόουν εναντίον της Χάιφα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πλέον ότι δεν αποκλείεται χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Για την Κύπρο απέπλευσαν δύο ελληνικές φρεγάτες, ενώ ήδη έφθασαν τέσσερα ελληνικά μαχητικά F-16. Στη Μεγαλόνησο μεταβαίνει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει ακόμη και πέντε εβδομάδες και προειδοποιεί ότι «το μεγάλο κύμα επιθέσεων δεν έχει έρθει ακόμα».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται «στο σημείο που θέλουμε να είμαστε» όσον αφορά τα αποθέματα όπλων υψηλής τεχνολογίας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν βρίσκονται εκεί που θέλουν να βρίσκονται» όσον αφορά τα αποθέματά τους σε όπλα υψηλής τεχνολογίας, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών εναντίον του Ιράν. «Στο υψηλότερο επίπεδο, έχουμε καλό απόθεμα, αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε», έγραψε στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκή όπλα «μέσης και ανώτερης μεσαίας ποιότητας». «Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «για πάντα» και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία είναι καλύτερα από άλλες χώρες) πρόσθεσε, αναφερόμενος στα όπλα «μεσαίας και ανώτερης μεσαίας κατηγορίας»

Drones έπληξαν κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις της Amazon στον Κόλπο εν μέσω πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν

Ο τεχνολογικός γίγαντας Amazon δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι δύο από τα κέντρα δεδομένων του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «χτυπήθηκαν άμεσα» από drones, διαταράσσοντας τις υπηρεσίες cloud σε περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μια εγκατάσταση στο Μπαχρέιν υπέστη επίσης ζημιές από «μια επίθεση με drone σε κοντινή απόσταση», ανέφερε ο πάροχος σε μια ενημέρωση στον πίνακα ενημερώσεων υπηρεσιών του.

Οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές παραμένουν υψηλές, καθώς συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζει να μαίνεται και να εξαπλώνεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος του στενού του Χουρμούζ εντείνει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών.

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας σε παράγωγα (προθεσμιακά συμβόλαια) βρισκόταν στα 78,83 δολάρια (+1,10%) περί τις 03:10 (ώρα Ελλάδας). Χθες απογειώθηκε ως και στα 82,37 δολάρια, αν και η άνοδος περιορίστηκε στο 6,7%.

Η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 74 σεντς (+1%) στα 71,97 δολάρια. Η απογείωσή του επίσης περιορίστηκε χθες, έκλεισε με άνοδο 6,3%.

Παρατηρητές προεξοφλούν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η σύρραξη. Αναλυτές της Bernstein αναθεώρησαν προς τα πάνω την εκτίμησή τους για την τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας από τα 65 στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026— υπολογίζουν πως ίσως φτάσει ακόμη και τα 120-150 δολάρια, αν ο πόλεμος έχει διάρκεια.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στόχευσαν μια αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ανέφερε η επίλεκτη δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε την Τρίτη από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι… οι ναυτικές τους δυνάμεις πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους την αυγή στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν», ανέφερε το IRNA στο Telegram, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η δύναμη ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι εκτοξεύτηκαν 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τρεις πύραυλοι, «καταστρέφοντας το κύριο αρχηγείο διοίκησης της βάσης», χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης – Θα συνεχίσουμε με αποφασιστική δράση

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, στο πλαίσιο παρατεταμένων επιχειρήσεων.

Χεζμπολάχ: Εκτόξευση drones κατά του Βόρειου Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά του βόρειου Ισραήλ.

Συναγερμός στον Λίβανο: Το Ισραήλ διατάσσει την απομάκρυνση των κατοίκων από δεκάδες περιοχές

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε την Τρίτη νέες εντολές εκκένωσης για δεκάδες περιοχές στο Λίβανο, προειδοποιώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με δήλωση του Αβιχάι Αντράι, εκπροσώπου του στρατού, η οδηγία αφορούσε 50 συγκεκριμένες τοποθεσίες, και υπογράμμισε ότι οι περιοχές βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων θα δράσει σύντομα ο ισραηλινός στρατός.

Μάικ Τζόνσον: «Αμυντική η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν»

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, υπερασπίστηκε χθες Δευτέρα την ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τη αμυντικό μέτρο.

«Το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να δράσει για τη δική του άμυνα (…) με ή χωρίς αμερικανική υποστήριξη», είπε σε δημοσιογράφους στο Κογκρέσο, επιχειρηματολογώντας ότι το ισραηλινό κράτος αντιμετώπιζε υπαρξιακή απειλή.

Οι ΗΠΑ χρειαζόταν «να πάρουν πολύ δύσκολη απόφαση», συνέχισε, αφού εκτίμησαν τους κινδύνους για το στρατιωτικό προσωπικό τους, τις εγκαταστάσεις τους και τα συμφέροντά τους.

Μάρκο Ρούμπιο: Η επίθεση στο Ιράν ήταν αναγκαία μετά την απόφαση του Ισραήλ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η διαταγή στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν δόθηκε αφού έγινε προφανές ότι το Ισραήλ είχε αποφασίσει να επιτεθεί εκείνο πρώτο, εξηγώντας πως αυτό κατέστησε αναγκαίες τις επιχειρήσεις, ώστε να παραλύσει η δυνατότητα της Τεχεράνης να προχωρήσει σε αντίποινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις.

Σαουδική Αραβία: Κατάρριψη 8 drones σε Ριάντ και Αλ-Xαρτζ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαρτζ στο κεντρικό τμήμα του βασιλείου.

Στο Κουβέιτ, πολλά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη συνετρίβησαν, σε ένα περιστατικό που ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε «προφανές περιστατικό φιλικού πυρός» – ένα αεροσκάφος που έπεσε κατακόρυφα στο έδαφος καταγράφηκε σε βίντεο.

Τραμπ: Tο μεγάλο κύμα επιθέσεων στο Ιράν δεν έχει έρθει ακόμα

Τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN, έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «χτυπάει άσχημα» το Ιράν – αλλά το «μεγάλο κύμα» δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Επίσης είπε ότι έμεινε έκπληκτος από τα αντίποινα του Ιράν στις αραβικές χώρες.

«Τους δίνουμε να καταλάβουν», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη εννέα λεπτών στον Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», είπε αρχικά.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ισχυροί. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε», προσέθεσε.

Στάρμερ: Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά

«Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», τόνισε κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, τη Δευτέρα (02/03), στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Κιρ Στάρμερ επεσήμανε ότι επιμένει στην απόφασή του να μην υποστηρίξει τις αρχικές κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την προσέγγισή του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφασή μας να μην εμπλακούμε στις αρχικές επιθέσεις», δήλωσε ο Στάρμερ, αφού ο Τραμπ τον επέκρινε επειδή «άργησε πολύ» να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων από τις ΗΠΑ.

«Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας. Αυτό έκανα και το υποστηρίζω».

Ιράν: Υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγος του Χαμενεΐ

Η Μανσουρέχ Χοτζαστέχ Μπαγκερζαντέχ, η σύζυγος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε το Σάββατο από αμερικανικά πλήγματα εναντίον της κατοικίας του στην Τεχεράνη, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ, μεταξύ αυτών το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ηλικίας 79 ετών, η Μπαγκερζαντέχ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση μετά τα πλήγματα, σύμφωνα με το Tasnim.

Ισχυρές εκρήξεις στη δυτική Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη δυτική Τεχεράνη γύρω στις 16:15 τοπική ώρα (14:45 ώρα Ελλάδας), τόνισαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης και ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, τρίτη ημέρα του πολέμου του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις, «η καθεμία συνοδευόμενη από δύο έως τρεις άλλες εκρήξεις», ακούστηκαν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη για το ποιοι ήταν οι στόχοι των επιθέσεων.

Οι εφημερίδες Shargh, Ham Mihan και Etemad ανέφεραν επίσης τις εκρήξεις.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε νωρίτερα ότι επιθέσεις είχαν στόχο την έδρα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης.

«Το κεντρικό κτίριο του Οργανισμού Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, που βρίσκεται στην οδό Ιρανσχάχρ στο κέντρο της Τεχεράνης, δέχτηκε επίθεση», τόνισε το ISNA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του οργανισμού, Σεβρίν Ταμπριζί. «Συνάδελφοί μας υπέστησαν ελαφρά τραύματα», πρόσθεσε.

Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους ενοίκους πολυκατοικιών της συνοικίας Μπουρτζ αλ-Μπαράζνεχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, να τις εκκενώσουν επειδή επίκεινται πλήγματα, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, όπου ο (ισραηλινός) στρατός θα αναλάβει ισχυρή δράση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε μέσω του X στην αραβική γλώσσα η εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια.

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτό το κτίριο και τα γειτονικά κτίρια και να παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων», προστίθεται στο μήνυμα.

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή στον Χουσέιν Μάκλεντ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

Πιτ Χέγκσεθ: Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι «δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε».

Πρόσθεσε ότι «το ιρανικό καθεστώς διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ εδώ και 47 χρόνια, αλλά δεν το έχει δηλώσει ανοιχτά». «Το έκαναν με το αίμα του λαού μας. Αυτοκίνητα-βόμβες στη Βηρυτό, επιθέσεις με ρουκέτες στα πλοία μας, δολοφονίες στις πρεσβείες μας, βόμβες στο δρόμο στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, χρηματοδοτούμενες και οπλισμένες από την ιρανική δύναμη Quds και τους δολοφόνους του IRGC», σχολίασε.

Στη συνέχεια αποκάλεσε την αεροπορική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν ως «την πιο θανατηφόρα, πιο περίπλοκη και πιο ακριβή αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία». Έπειτα, σχολίασε ότι «η Τεχεράνη κατασκεύαζε ισχυρούς πυραύλους και drones για να δημιουργήσει ένα συμβατικό ασπίδα για τις πυρηνικές εκβιαστικές του φιλοδοξίες».

«Το Ιράν είχε ένα συμβατικό όπλο στο κεφάλι μας, καθώς προσπαθούσε να φτάσει με ψέματα στην πυρηνική βόμβα», ειπε ξεκαθαρίζοντας ότι «οι ΗΠΑ ήθελαν μια ειρηνική λύση, αλλά η Τεχεράνη δεν διαπραγματευόταν».

«Καθυστερούσαν, κερδίζοντας χρόνο για να ανανεώσουν τα αποθέματα πυραύλων τους και να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες. Ο στόχος τους; Να μας κρατήσουν όμηρους, απειλώντας να χτυπήσουν τις δυνάμεις μας. Λοιπόν, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν παίζει τέτοια παιχνίδια».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε ότι η τρέχουσα σύγκρουση «δεν είναι ένας λεγόμενος πόλεμος αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς σίγουρα άλλαξε και ο κόσμος είναι καλύτερος σήμερα».

Υπογράμμισε ότι «στην απελπισία τους, οι εχθροί αποκαλύφθηκαν, καθώς ιρανικοί πύραυλοι και drones έπεφταν αδιακρίτως σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια, διαμερίσματα και άλλους πολιτικούς στόχους των γειτόνων τους».

Τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί από τις επιθέσεις του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (US CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έως τις 7:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) της Δευτέρας (02/03), τέσσερα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επίθεσης στο Ιράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο τέταρτος στρατιώτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων.