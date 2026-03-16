Φλέγεται για 17η ημέρα η Μέση Ανατολή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται για 17η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνονται, προκαλώντας συναγερμό σε ολόκληρη την περιοχή.

Οπως μετέδωσε το ertnews, σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε περιοχές της Τεχεράνης, του νότιου Ισραήλ, της Βηρυτού αλλά και σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνοδεύονται από ρουκέτες, drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, στοχεύοντας υποδομές που χαρακτηρίζει ως τρομοκρατικές, ενώ το Ιράν απάντησε με πλήγματα στο νότιο Ισραήλ, τα οποία όμως αναχαιτίστηκαν. Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ντουμπάι, μετά από επίθεση drones. Ως προληπτικό μέτρο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέστειλε προσωρινά όλες τις πτήσεις, καλώντας τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση. Παρόμοιες επιθέσεις σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου πέντε άτομα τραυματίστηκαν.

Ήδη έχουν σημειωθεί περισσότερα από 2.000 περιστατικά με πυραύλους και drones σε κράτη του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.