FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Άμεση τεχνική υποστήριξη για έκτακτες βλάβες σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία έως 55 kVAπροσφέρει η ΔΕΗ με τη νέα υπηρεσία, FixItBnB, με 24/7 πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να αισθάνονται ασφαλείς, έχοντας άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, τεχνικό λέβητα φυσικού αερίου ή κλειδαρά, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

 

  • 24/7 τεχνική υποστήριξη με πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς για έκτακτες βλάβες

  • Κάλυψη έως 400€ ανά επίσκεψη τεχνικού και έως τέσσερις επισκέψεις ετησίως

  • Δώρο η ασφάλιση αστικής ευθύνης για το κατάλυμα από τη ΔΕΗ

 

Μέσα από νέες υπηρεσίες και εξατομικευμένα προϊόντα τεχνολογίας και ενέργειας, και συνεχίζοντας να βελτιώνει συστηματικά την εμπειρία πελάτη σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ενός σύγχρονου Powertech Ομίλου που αξιοποιεί τεχνολογία, δεδομένα και τεχνογνωσία για να προσφέρει πιο προηγμένες, πιο ανθρώπινες και πιο χρηστικές λύσεις στους πελάτες της.

Διαχείριση βλαβών με άμεση ανταπόκριση

Σε περίπτωση βλάβης, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας οδηγεί σε άμεση κινητοποίηση τεχνικού, με κάλυψη κόστους έως 400 ευρώ ανά επίσκεψη και έως τέσσερις επισκέψεις ετησίως. Η υποστήριξη παρέχεται σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η υπηρεσία καλύπτει τέσσερις βασικές ειδικότητες – ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, κλειδαρά και τεχνικό καυστήρα φυσικού αερίου – που συγκεντρώνουν τις συχνότερες ανάγκες ενός καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σταθερό κόστος και επιπλέον κάλυψη

Το FixItBnB έχει διάρκεια ενός έτους και διατίθεται με χρέωση 7,4 ευρώ τον μήνα, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με οικιακά ή επαγγελματικά προϊόντα ρεύματος ΔΕΗ. Στο πακέτο περιλαμβάνεται   δώρο η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία είναι υποχρεωτική για τη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενισχύοντας το επίπεδο προστασίας για ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων έως 55 kVA.  Σε περίπτωση επείγουσας τεχνικής ανάγκης λειτουργεί 24ωρη τηλεφωνική γραμμή (210-3497020), μέσω της οποίας καταγράφεται το περιστατικό και δρομολογείται η άμεση αποστολή τεχνικού. Παράλληλα, για αναγγελία συμβάντος αστικής ευθύνης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anaggelies.loipoi@ethnikiasfalistiki.gr.

Η ΔΕΗ επεκτείνει διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των υπηρεσιών  της, επενδύοντας σε σύγχρονες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και των πελατών της. Μέσα από υπηρεσίες όπως το FixItBnB, η ΔΕΗ προσφέρει πρακτική υποστήριξη στους ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, διευκολύνοντας τη διαχείριση και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινή λειτουργία τους.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

