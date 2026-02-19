Φιλοζωϊκή δράση στο Δημαρχείο Πλατανιά – Υιοθετήστε σκυλάκια και γατάκια

Ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με τη Φιλοζωική Περιβαλλοντική Δράση διοργανώνει “Ημέρα Υιοθεσίας”, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:00π.μ έως τις 2:00μ.μ, στο Δημαρχείο Πλατανιά, στο Γεράνι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια της δράσης, που έχει στόχο να δώσει στα αδέσποτα ζώα του δήμου μας τη φροντίδα, την αγάπη και τη στέγη που τους αξίζουν, οι πολίτες θα μπορούν να υιοθετήσουν σκυλάκια και γατάκια που έχουν περισυλλεχθεί εντός ορίων του Δήμου μας, έχουν στειρωθεί, εμβολιαστεί και έχουν λάβει μικροτσίπ με μέριμνα του Δήμου Πλατανιά».

Η όλη διαδικασία της υιοθεσίας θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης για τους τετράποδους φίλους μας !!».

Οσοι επιθυμούν να δουν τα προς υιοθεσία μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ.