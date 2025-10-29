Φιλοξενία σχολείων από το 4ο ΓΕΛ Χανίων

■ …από το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ουγγαρία στο πλαίσιο προγράµµατος ERASMUS+ ΚΑ1 (∆ιαπίστευση 2025)

Στο πλαίσιο της ∆ιαπίστευσης ERASMUS+ ΚΑ1 το σχολείο µας – κατά το χρονικό διάστηµα 13-17 Οκτωβρίου – φιλοξένησε 28 µαθητές και 8 συνοδούς καθηγητές από το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Την ίδια περίοδο δύο καθηγητές από την Ουγγαρία ειδικότητας µαθηµατικών και αγγλικής φιλολογίας – γεωγραφίας πραγµατοποίησαν job shadowing (µαθήµατα παρακολούθησης) και συµµετείχαν σε κοινές δράσεις µε τη µαθητική κινητικότητα.

Κεντρικός θεµατικός άξονας της συνάντησης ήταν το Περιβάλλον σε συνδυασµό µε την Βιωσιµότητα και τον ρόλο του Ενεργού Πολίτη. Παράλληλα υλοποιήθηκαν επισκέψεις – δράσεις πολιτισµικού περιεχοµένου.

Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα φιλοξενίας περιλάµβανε:

Παρουσίαση της χώρας, της πόλης, του σχολείου και ενός φυσικού τοπίου, χαρακτηριστικού της περιοχής των συµµετεχόντων

Ξενάγηση από έµπειρο ξεναγό στην παλιά πόλη Χανίων

Περιήγηση στην αρχαία Απτέρα. Οι µαθητές µας παρουσίασαν στους φιλοξενούµενους την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου δίνοντας έµφαση στην αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα των επιµέρους κτισµάτων.

Περιβαλλοντική επίσκεψη στη λίµνη Κουρνά. Οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε ένα φυσικό τοπίο µεγάλης οµορφιάς και σηµασίας για το οικοσύστηµα. Ενηµερώθηκαν από τους Έλληνες µαθητές για την βιοποικιλότητα της λίµνης και αντάλλαξαν απόψεις για τη σηµασία της και τους τρόπους προστασίας του οικοσυστήµατος.

Πολιτιστική επίσκεψη στην Φορτέτζα στο Ρέθυµνο. Παρουσίαση της ιστορίας του κάστρου από τους µαθητές του σχολείου µας και εξερεύνηση του ανά µικτές οµάδες.

Επίσκεψη στο Πολυτεχνείο Κρήτης µε στόχο την ανάδειξη της τεχνολογίας και της καινοτοµίας στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του αυτοκινήτου υδρογόνου – το οποίο κατασκεύασε η οµάδα “tucers” και βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκούς και παγκόσµιους διαγωνισµούς – από τον καθηγητή του τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης κ Σάββα Πιπερίδη. Στη συνέχεια συµµετείχαν σε εργαστήριο, το οποίο συντόνισε ο καθηγητής του τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Νίκος Σπανουδάκης µε θέµα την χρήση των drowns για την χαρτογράφηση και την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών κρίσεων.

Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της ∆Ε∆ΙΣΑ και ενηµέρωση από τον κ. Παναγιώτη Χαζιράκη για τη Μηχανική Ανακύκλωση και τη διαδικασία κοµποστοποίησης σκουπιδιών

Εργαστήριο αφίσας από κ. Βασίλη Πιτσόνη. Ο έµπειρος γραφίστας παρουσίασε τεχνικές για τη δηµιουργία αφίσας µε εύληπτο και αποτελεσµατικό περιεχόµενο και στη συνέχεια οι µαθητές σε µικτές οµάδες δηµιούργησαν αφίσες µε θέµα « Περιβάλλον και Ενεργός Πολίτης» , τις οποίες παρουσίασαν στην ολοµέλεια αιτιολογώντας τις επιλογές τους.

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και παιχνίδι «θησαυρού». Οι µαθητές σε µικτές οµάδες κλήθηκαν να εντοπίσουν αρχαιολογικά ευρήµατα, να τα φωτογραφίσουν και να δηµιουργήσουν µε αυτά βίντεο. Βραβεύτηκε η οµάδα µε την πιο γρήγορη και ολοκληρωµένη προσπάθεια.

Παρακολούθησαν µαθήµατα σε τάξεις του σχολείου µας και ενηµερώθηκαν για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

Συµµετείχαν σε Εργαστήριο κατασκευών µε φυσικά και ανακυκλώσιµα υλικά το οποίο συντόνισε ο κ. Σπύρος Ανδρουλάκης στον πολυχώρο «Πολυ- τεχνείο» .

Η εβδοµάδα φιλοξενίας ήταν γεµάτη εµπειρίες αλλά και εποικοδοµητικές γνώσεις τόσο για τους µαθητές των ξένων σχολείων όσο και για τους µαθητές του σχολείου µας. Παράλληλα συνοδεύτηκε από ουσιαστική επικοινωνία, δηµιουργία φιλικών σχέσεων και αισθήµατα συγκίνησης κατά τον αποχαιρετισµό. Επόµενη συνάντηση µας στις χώρες των φιλοξενούµενων σε προγραµµατισµένα ταξίδια για τους µαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου µας.

Ευχαριστούµε θερµά τους φορείς και τα πρόσωπα που στήριξαν το πρόγραµµα φιλοξενίας Erasmus+ του σχολείου µας: το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη ∆Ε∆ΙΣΑ, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και ιδιαίτερα τον κ. Σάββα Πιπερίδη, τον κ. Νίκο Σπανουδάκη, τον κ. Παναγιώτη Χαζιράκη, τον κ. Βασίλη Πιτσόνη, και τον κ. Σπύρο Ανδρουλάκη.