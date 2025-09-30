Φιλιππίνες: Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά της χώρας

Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά των ακτών του κέντρου των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών των ΗΠΑ (USGS), αναθεωρώντας προς τα κάτω μια αρχική ανακοίνωση που μιλούσε για σεισμό μεγέθους επτά βαθμών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Καλάπε, ενός δήμου της επαρχίας Μπόχολ, που αριθμεί περίπου 33.000 κατοίκους.

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό, ανέφερε το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.