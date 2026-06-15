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Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 βαθμών στο νότιο τμήμα της χώρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη νήσο Μιντανάο των νότιων Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε η σεισμολογική υπηρεσία της χώρας Phivolcs.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωολογικό ινστιτούτο (USGS), το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,2 βαθμοί. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στα ανοικτά της νήσου Μιντανάο και είχε εστιακό βάθος 112 χλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος από την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Ανατολικού Νταβάο.

Ο επικεφαλής της Phivolcs Τερεσίτο Μπακολκόλ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM ότι ο σημερινός σεισμός δεν συνδέεται με τη δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου, με το επίκεντρό της να απέχει περισσότερα από 250 χιλιόμετρα.

Ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση της περασμένης εβδομάδας έχει αυξηθεί σε 65 ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 36 ανθρώπων, δήλωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας.

 

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