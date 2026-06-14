Φιλιππίνες: Σε 61 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 61, ενώ αγνοείται ακόμα η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στην επαρχία Σαρανγκάνι, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων νοτίως της Μανίλα, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές ή και ολική καταστροφή σε περίπου 63.900 σπίτια ενώ οι ζημίες υποδομές υπολογίζονται στο 1 δισεκ. πέσος (16,5 εκατ. δολάρια), δήλωσε η υπηρεσία.