Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Φιλιππίνες: Προειδοποιήσεις για τσουνάμι μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό (βίντεο)

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών – σύμφωνα με το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο Phivolcs – σημειώθηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων, με προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην ίδια τη νησιωτική χώρα και σε γειτονικά κράτη κι εκκλήσεις στον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τις ακτές και να πάει σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Το Phivolcs προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στην περιφέρεια του μεγάλου νησιού Μιντανάο.

Αναθεώρησε ελαφρά προς το καλύτερο την εκτίμησή της για το μέγεθος του σεισμού (αρχικά έκανε λόγο για δόνηση 7,6 βαθμών), ενώ υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν συγκριτικά μικρό, 20 χιλιόμετρα.

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) προειδοποίησε πως είναι πιθανόν να χτυπηθούν από κύματα 1 – 3 μέτρων παράκτιες περιοχές σε απόσταση ως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της δόνησης.

Η δόνηση καταγράφτηκε στις 09:43 (τοπική ώρα· στις 04:43 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τους σεισμολόγους.

Ως αυτό το στάδιο δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές. Ωστόσο ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος δήλωσε πως οι αρχές ακόμη αποτιμούν την κατάσταση και οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επέμβουν.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν επίσης στην Κελέβη και στην Παπούα της Ινδονησίας.

Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες 11 ημέρες έπειτα από εκείνον που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Στη χώρα καταγράφονται πάνω από 800 ισχυροί σεισμοί σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο.

