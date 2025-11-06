menu
Διεθνή

Φιλιππίνες: 140 νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες έφθασε σήμερα τους τουλάχιστον 140 νεκρούς, ενώ 127 πολίτες ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς τους οποίους συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο για το πλήγμα του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη χώρα και πλέον κινείται προς το Βιετνάμ.

Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 θανάτους, στους οποίους προστίθενται άλλοι 28 που καταγράφτηκαν από τις αρχές στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ολόκληρες πόλεις της επαρχίας αυτής, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα, έχουν πλημμυρίσει, με κατοίκους να ανεβαίνουν σε οροφές για να σωθούν από τα λασπερά νερά που παρέσυραν οχήματα, φορτηγά, πελώρια εμπορευματοκιβώτια…

Ο τυφώνας κατέφτασε στο αρχιπέλαγος από ανατολική κατεύθυνση τη Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κινούμενος πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, προτού διασχίσει τη χώρα προς δυτική κατεύθυνση. Πλέον κατευθύνεται στο Βιετνάμ, όπου αναμένεται να φθάσει το βράδυ (τοπική ώρα), κατά μετεωρολογικές προβλέψεις.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προληπτικά διότι βρίσκονταν σε περιοχές από όπου προβλεπόταν να περάσει ο τυφώνας.

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται τα πιο σκληρά πλήγματα.

