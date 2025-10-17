menu
FIFA: Πτώση 8 θέσεων για την Ελλάδα, η πιο μεγάλη στη νέα παγκόσμια κατάταξη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οκτώ θέσεις υποχώρησε η Ελλάδα, για να βρεθεί από την 40η στην 48η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, που ανακοινώθηκε σήμερα (17/10). Μαζί με την Σουηδία-που είναι πλέον 40η- είναι οι δύο ομάδες που έχουν υποχωρήσει τις περισσότερες θέσεις, από οκτώ.

Μετά από 173 αγώνες εθνικών ομάδων, που περιλάμβαναν προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε πέντε ηπείρους και μια σειρά από φιλικούς αγώνες, η νέα παγκόσμια κατάταξη της FIFA τον Οκτώβριο 2025 της Παγκόσμιας Κ παρουσιάζει αρκετές εντυπωσιακές αλλαγές.

Η Ισπανία (1η) έχει ενισχύσει την κυριαρχία της χάρη σε δύο συνεχόμενες νίκες, διατηρώντας τη θέση που κατέλαβε στην προηγούμενη κατάταξη, όταν τερμάτισε την πρωτοπορία της Αργεντινής που εκτεινόταν μέχρι τον Απρίλιο του 2023.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή (2η, +1), ωστόσο, την ακολουθεί. , έχοντας ξεπεράσει τη Γαλλία (3η, -1) μετά την ισοπαλία με 2-2 εκτός έδρας με την Ισλανδία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η Γερμανία (10η, +2) έχει ανακτήσει τη θέση της στην πρώτη δεκάδα μετά από μια σύντομη απουσία. Η αναβίωσή τους έρχεται εις βάρος της Κροατίας (11η, -2), η οποία έχασε δύο βαθμούς σε έναν προκριματικό αγώνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς.

Η Ολλανδία (6η, +1) ξεπέρασε τη Βραζιλία (7η, +1), εκμεταλλευόμενη το λάθος της Βραζιλία σε φιλικό εναντίον της Ιαπωνίας.

Μεταξύ των υπόλοιπων 50 κορυφαίων, η Ουγγαρία (37η, +4), η Σκωτία (38η, +5), η Νιγηρία (41η, +4) και η Ρουμανία (47η, +4 ) έχουν όλες καρπωθεί τα οφέλη από τις πρόσφατες εμφανίσεις.

Ωστόσο, τα μεγαλύτερα κέρδη έρχονται πιο κάτω στην κατάταξη. Ο Νίγηρας (108ος), το Λεσότο (144ο) και τα Νησιά Φαρόε (127α) έχουν όλες ανέβει εννέα θέσεις. Η εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, συμπεριλαμβανομένης μιας νίκης επί της Τσεχίας (44η, -5), τους έχει χαρίσει σημαντική συγκέντρωση βαθμών.

Επίσης, σε αυτήν την τελευταία ενημέρωση σημειώνουν πρόοδο το Κόσοβο (84ο, +7), το οποίο έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό, καθώς και η Συρία (86η) και η Λιβερία (138η), οι οποίες έχουν ανέβει και οι δύο έξι θέσεις.

Η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:

1. Ισπανία 1.880,76 βαθμοί

2. Αργεντινή 1.872,43

3. Γαλλία 1.862,71

4. Αγγλία 1.824,30

5. Πορτογαλία 1.778

6. Ολλανδία 1.759,96

7. Βραζιλία 1.758,85

8. Βέλγιο 1.740,01

9. Ιταλία 1.717,15

10. Γερμανία 1.713,30

48. ΕΛΛΑΔΑ 1.472,99

Η επόμενη παγκόσμια κατάταξη ανδρών στις 21 Νοεμβρίου 2025.

