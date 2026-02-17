menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Φεύγουν ένας ένας οι τελευταίοι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες – Μνήμη Μ. Καλλέργη

Χάρης Στρατιδάκης
Χάρης Στρατιδάκης
0

Ένας ένας µας εγκαταλείπουν οι τελευταίοι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες της Κρήτης. Πρώτος έσυρε τον χορό των αναχωρητών ο Ευάγγελος Τζουγανάκης στην Καρωτή, γιος αγγειοπλάστη κι ο ίδιος, µε τέχνη που είχε αποκορωνιώτικες ρίζες. Τον ακολούθησε µια σπουδαία µορφή στη µελέτη της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής, ο Χριστόφορος Σκλαβενίτης, πολιτογραφηµένος Χανιώτης εκείνος. Τη σειρά πήρε κατόπιν ο πολύ γνωστός µας Μαργαριτσανός Μανόλης Συραγόπουλος και τον ακολούθησε ο πλάστης των µεγαλύτερων αγγείων της Κρήτης Νίκος Καυγαλάκης, Μαργαριτσανός κι αυτός. Ήρθε όµως προχτές και η σειρά του Μανόλη Καλλέργη.

Είχε γεννηθεί το έτος 1947 στις Μαργαρίτες, όπου έζησε και δραστηριοποιήθηκε µέχρι σχετικά πρόσφατα. Χωρίς να κατάγεται από οικογένεια αγγειοπλαστών, είχε αρχίσει εννιάχρονος να παρακολουθεί τους µαστόρους του χωριού του. Τελειώνοντας το δηµοτικό σχολείο, την περίοδο 1958-1960 µαθήτευσε δίπλα στον Κωστή Σκαλίδη και στη συνέχεια δίπλα στους Κωστή Πιθαρούλιο, Μανόλη Ντινάκη και Αντώνη Μαστοράκη.

Την πρώτη του καµινιά έψησε σε ηλικία δεκατεσσάρων χρόνων. Το 1967 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και, επιστρέφοντας, πήρε δεκαοκτάµηνη υποτροφία από τον ΕΟΜΜΕΧ, µαθητεύοντας δίπλα στην µεγάλη Ελληνίδα κεραµίστρια Ελένη Βερναδάκη. Μ’ αυτή την έννοια ο Μανόλης Καλλέργης δεν ήταν ένας απλός αγγειοπλάστης αλλά ένας καλλιτέχνης κεραµίστας.

Το 1972 άνοιξε δικό του εργαστήριο και παρήγαγε παραδοσιακές και δικές του φόρµες, µε µαργαριτσανό αλλά και καλλιτεχνικό πηλό. Υπήρξε κατασκευαστής µικρών αγγείων, τα οποία διακοσµούσε µε πλοκό.

Ο Μανόλης Καλλέργης υπήρξε ταυτόχρονα και δάσκαλος. Κοντά του µαθήτευσαν ο Νίκος Μοάτσος και ο Κωστής Γεραρχάκης, ενώ συµµετείχε ενεργά στα «Μαγαρικά 2007» που διεξήχθησαν στις Μαργαρίτες.

Αναπαύθηκε στο χωριό καταγωγής και τόπο δραστηριοποίησής του για µια ολόκληρη ζωή. Τον συνοδεύει η πιο κατάλληλη για έναν αγγειοπλάστη ευχή: το βιβλικό «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει».

Προσωπικά µπόρεσα να του αφιερώσω λίγες γραµµές το 2012 στο βιβλίο µου «Η παραδοσιακή αγγειοπλαστική στο Ρέθυµνο κατά τον 20ό αιώνα. Ιστορία, εργαστήρια, τεχνίτες, προϊόντα». Τον πρότεινα επίσης, µαζί µε συγχωριανούς του αγγειοπλάστες, και τον βραβεύσαµε το 2012 στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύµνου σε µια σεµνή τελετή. Είµαι βέβαιος ότι το χώµα που θα τον σκεπάσει και που τόσο πολύ δούλεψε στη ζωή του θα είναι ελαφρό και θωπευτικό γι’ αυτόν.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum