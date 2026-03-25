Φεύγει εκτάκτως το αεροπλανοφόρο «Ford» από τη Σούδα

Δεν θα παραμείνει στη Σούδα για τις επισκευές όπως ήταν προγραμματισμένο το αεροπλανοφόρο «Ford» όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ αύριο στις 10:00 το πρωί πρόκειται, εκτός προόπτου, να φύγει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το οποίο συμμετείχε μέχρι πρότινος στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, επελέγη οι επισκευές τελικά να γίνουν στην Κροατία, με το αεροπλανοφόρο να αναχωρεί αύριο το πρωί για το λιμάνι του Split.

Το αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στην Κρήτη τη Δευτέρα και επρόκειτο να παραμείνει με βάσει τον αρχικό σχεδιασμό στη νατοϊκή βάση έως τις 2 Απριλίου προκειμένου, να αποκατασταθούν οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του πλοίου.

