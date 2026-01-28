Festum π: Και φέτος στα Χανιά το Φεστιβάλ μαθηματικών και μουσικής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής συναντήθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 με τον ιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή του Festum π, Διονύση Δερβή-Μπουρνιά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της φετινής διοργάνωσης του διεθνούς φεστιβάλ μαθηματικών και μουσικής που φιλοξενείται στα Χανιά.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση, ο κ. Δερβή-Μπουρνιάς επέδωσε στον κ. Καλογερή τον τόμο «Festum π – Χανιά», που μόλις κυκλοφόρησε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer και περιλαμβάνει τα πρακτικά των επιστημονικών συνεδρίων του φεστιβάλ. Πρόκειται για μια έκδοση που αποτυπώνει τη διεθνή επιστημονική απήχηση του Festum π και τη σταθερή του εγκατάσταση στην Κρήτη ως τόπο παραγωγής γνώσης και πολιτισμού.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δερβή-Μπουρνιάς ανέφερε: «Εκ μέρους του Cédric Villani και του Κωστή Δασκαλάκη, αντίστοιχα επιστημονικού διευθυντή και επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης του Festum π, είναι ιδιαίτερη χαρά μου να επιδώσω στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων τον τόμο αυτόν, που αποτελεί διεθνή αναγνώριση ενός εγχειρήματος το οποίο ριζώνει και αναπτύσσεται στην Κρήτη».

Η φετινή διοργάνωση του Festum π περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων υψηλού επιστημονικού και καλλιτεχνικού επιπέδου: συναυλίες με την Orchestre π Εν Χανίοις, την ορχήστρα του φεστιβάλ, με σολίστ τις διεθνώς καταξιωμένες αδελφές Λαμπέκ, διεθνή συμπόσια μαθηματικών και μουσικής, masterclasses για νέους μουσικούς, καθώς και εξειδικευμένο σεμινάριο επιμόρφωσης για μαθηματικούς της Κρήτης από καθηγητές του Πανεπιστημίου του Cambridge και της Σορβόννης.

Όλες οι δράσεις του Festum π προσφέρονται δωρεάν στο κοινό, ενισχύοντας την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό. Παράλληλα, το φεστιβάλ υλοποιεί δράσεις κοινωνικής προσφοράς, όπως δωρεές μουσικών οργάνων στο Μουσικό Σχολείο Χανίων και στο Βενιζέλειο Ωδείο, επιβεβαιώνοντας ότι η αριστεία αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε ολόκληρη την κοινωνία.

Το Festum π υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από κορυφαία γαλλικά ακαδημαϊκά και καλλιτεχνικά ιδρύματα, όπως η Σορβόννη, το Ανώτατο Ωδείο Παρισίων και το Πανεπιστήμιο Paris-Saclay. Εταίρος του φεστιβάλ είναι ο Δήμος Χανίων, ενώ και άλλοι Δήμοι της Κρήτης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη φιλοξενία και συνδιοργάνωση δράσεών του.

Ο κ. Καλογερής τόνισε κλείνοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη διεθνή ακτινοβολία και τη θετική συμβολή του Festum π στην επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου, συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη θέση της Κρήτης στον ευρωπαϊκό χάρτη της γνώσης και του πολιτισμού.