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Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2026
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Φεστιβάλ Βιβλίου και προτεραιότητες

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Mε καθημερινές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, παράλληλες δράσεις ξεκίνησε τη Δευτέρα το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, μεγάλης εκπαιδευτικής αξίας πρώτα και κύρια από όλα, που εμπνεύστηκε ο Δήμος Χανίων και στηρίζει και η Περιφέρεια. Φέτος, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές δεν πραγματοποιήθηκε κάποια συνέντευξη Tύπου στα Χανιά προκειμένου να μιλήσουν οι διοργανωτές, να δώσουν μια εικόνα για το πώς εμπνεύστηκαν τη φετινή θεματολογία, να ερωτηθούν από τους δημοσιογράφους κ.α. Αντίθετα, συνέντευξη Τύπου έγινε στην Αθήνα, από τον δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία να καταλάβει κάποιος τους λόγους που έγινε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα (για άλλη μια χρονιά). Είναι οι ίδιοι λόγοι που π.χ. για εκθέσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, που πριν ή μετά τα Χανιά, ταξίδεψαν και σε άλλα μέρη της χώρας, αλλά μόνο η δική μας είχε περίοπτη θέση στα Αθηναϊκά Μέσα ενημέρωσης, καθώς κυρίως εδώ φιλοξενήθηκαν για μερικές ημέρες δημοσιογράφοι και συντάκτες εξ’ Αθηνών.
Αυτό που χρειάζεται φαντασία είναι να ανακαλύψεις τους λόγους που δεν δίνεται συνέντευξη Τύπου στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης! Ίσως, γιατί τα θεωρούν δεδομένα και σίγουρα για την προβολή των δελτίων Τύπου και την κάλυψη των εκδηλώσεων! Μπορεί γιατί «όταν παίζεις σε πανελλήνια κλίμακα, τι να το κάνεις το τοπικό;» Λες και υπάρχει περίπτωση να έλθουν από την Αθήνα, την Καλαμάτα, τον Βόλο, το Μέτσοβο, την Κομοτηνή, τη Χίο, την Αστυπάλαια άνθρωποι για ένα φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, λες και δεν απευθύνεσαι στους Χανιώτες ή όσους ζουν στην πόλη. Ρητορικά τα πιο πάνω ερωτήματα, αφού όσοι γνωρίζουν αντιλαμβάνονται πως όλα έχουν να κάνουν με το ότι τα κεντρικά μεγάλα μέσα είναι πιο Glamorous (λαμπερά και φανταχτερά) για όσους σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και θέλουν να κτίσουν καριέρες σε πανελλήνιο επίπεδο! Και η πρακτική τους είναι να χρησιμοποιούν το μέσο για τον στόχο τους…

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