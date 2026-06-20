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Σάββατο, 20 Ιουνίου, 2026
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Πολιτισμός

Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: Τιμητική εκδήλωση για τον Στέφανο Τραχανά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που θα διεξαχθεί στα Χανιά 22 με 28 Ιουνίου, θα τιμήσει τον ακαδημαϊκό δάσκαλο και συγγραφέα Στέφανο Τραχανά. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Ελλάδα και Κίνα: Μεταξύ σύγκρουσης και εναρμόνισης».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που διοργανώνεται με αφορμή την εκδοτική σειρά των ΠΕΚ «Κίνα – Ιστορία και πολιτισμός», η Χλόη Μπάλλα, καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα συνομιλήσει με τον Παντελή Γκολίτση, αναπληρωτή καθηγητή Αρχαίας και Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Στέφανο Γκαντόλφο, Διευθυντή του Columbia Global Center Athens και την Άννα Μπάκα, ανώτερη λέκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης / Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ»

Να σημειωθεί ακόμα ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παρουσιαστεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στο Μεγάλο Αρσενάλι η νέα έκδοση του «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ». Η φετινή ετήσια έκδοση του περιοδικού «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του συμποσίου «Μίκης Θεοδωράκης: παρόν και μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τον Δεκέμβριο του 2025. Για την έκδοση θα συνομιλήσουν οι: – Γιάννης Γιαννακάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων – Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και εκδότης – Βαρβάρα Περράκη, φιλόλογος Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Η πλήρης έκδοση του περιοδικού «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» είναι διαθέσιμη και σε ψηφιακή μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://chania-culture.gr/wp-content/uploads/2026/06/en_xaniois_2025.pdf Επισημαίνεται ότι το νέο τεύχος του περιοδικού «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ» θα διατίθεται δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Βιβλίου από τα bazaar βιβλίου του Δήμου, τα οποία θα λειτουργούν στους εξής χώρους:

– Μεγάλο Αρσενάλι – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου Στο ισόγειο, Bazaar Βιβλίου με εκδόσεις του Δήμου Χανίων αφιερωμένες στην ιστορία και την αρχιτεκτονική της πόλης. Ώρες λειτουργίας: καθημερινά, 09:00 – 21:00 έως τις 30 Ιουνίου.

– Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων Bazaar Βιβλίου με εκδόσεις του Δήμου Χανίων, κατά τις ώρες λειτουργίας της Πινακοθήκης.

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