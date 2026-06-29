Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων: Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εντάσεις

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Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, οι εστίες έντασης σε διάφορα σημεία του κόσμου, ο ρόλος των πολιτών, των πολιτικών ηγεσιών, η θέση των δημοσιογράφων αναλύθηκαν μέσα από μια σειρά συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 5ο φεστιβάλ βιβλίου Χανίων που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ.

Ο κόσμος κατέκλυσε τις αίθουσες που πραγματοποιήθηκαν οι συζητήσεις παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις συμμετείχε και με ερωτήσεις προς τους παριστάμενους.

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η συζήτηση ανάμεσα στην Παλαιστίνια πολιτικό, νομοθέτη και συγγραφέα Χανάν Ασραούι και του ισραηλινού συγγραφέα και αρθρογράφου στην εφημερίδα Ηaaretz Γκίντεον Λεβί, με τον συντονισμό του δημοσιογράφου Π. Χαρίτου.

Η κ. Ασράουι επεσήμανε πως «η Κρήτη έχει ιδιαίτερη σχέση με την Παλαιστίνη και ο Ελληνικός λαός συνολικά, όχι η κυβέρνηση του θέλω να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό» και πρόσθεσε πως «στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία, αλλά και στη Δυτ. Όχθη η κατάσταση είναι εφιαλτική. Υπάρχουν εκατοντάδες σημεία ελέγχου για τους Παλαιστίνιους και για μια διαδρομή 15 λεπτών κάνουν 2,5 και 5 ώρες. Αυτή είναι μια από τις αυθαιρεσίες σε βάρος τους. Οι Ισραηλινοί έποικοι κάνουν επιθέσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις Παλαιστινίων με τη βοήθεια του στρατού πιέζοντας τους για να φύγουν».

Τους πολύ στενούς δεσμούς των Ισραηλινών με την Ελλάδα και τους Έλληνες τόνισε και ο κ. Λεβί και συνεχίζοντας παρατήρησε πως «όλοι σε αυτήν την αίθουσα δεν έχουν ιδέα πως ζουν οι Παλαιστίνιοι αυτή τη στιγμή.» Σημείωσε πως ο ίδιος νιώθει σαν Λευκός στο καθεστώς απαρτχάιντ της Ν. Αφρικής καθώς το σύνολο των Παλαιστινίων δεν έχουν κανένα δικαίωμα, ζουν κάτω από συνθήκες αφόρητης πίεσης και βίας. Υπογράμμισε πως και στο παρελθόν υπήρχαν ανάλογα συμβάντα όμως αυτό που γίνεται την τελευταία τριετία είναι πρωτοφανές οι παλαιστινιακοί οικισμοί αποκλείονται από το στρατό για μέρες για ασήμαντους λόγους, οι επιθέσεις είναι καθημερινές και «δεν υπάρχει μέρα που να γίνεται ένα πογκρόμ».

Στην ερώτηση του Π. Χαρίτου ότι το Παλαιστινιακό δεν μπαίνει στις ειρηνευτικές συζητήσεις για τη Μέση Ανατολή οι ομιλητές απάντησαν πως για τις ΗΠΑ και τις άλλες χώρες αυτό αποτελεί εσωτερικό θέμα του Ισραήλ που δεν θέλουν να το αγγίξουν, παρότι η γενοκτονία στη Γάζα είναι κάτι που παραδέχονται όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Αναφορικά με το μέλλον ο κ. Λεβί υπογράμμισε πως δυστυχώς δεν βλέπει να υπάρχει καμία αλλαγή από την Ισραηλινή κοινωνία καθώς η κατάσταση έχει πολωθεί όσο ποτέ άλλοτε, μίλησε όμως για ένα χάσμα που έχει ανοίξει μεταξύ των κυβερνήσεων στις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και των πολιτών τους, με τους δεύτερους να βρίσκονται στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Παράλληλα διερωτήθηκε ποια η διαφορά Ουκρανίας- Γάζας, όταν για την μεν πρώτη η διεθνή κοινότητα προχώρησε άμεσα σε κυρώσεις και καταδίκες σε βάρος της Ρωσίας, ενώ για τη δεύτερη τα κράτη δεν έκαναν κάτι ανάλογο.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Το βιβλίου του δημοσιογράφου της “Καθημερινής” Πέτρου Παπακωνσταντίνου “Πολεμικός καπιταλισμός. Η δεύτερη εποχή των Αυτοκρατοριών” παρουσιάστηκε στο Μ. Αρσενάλι. «Βρισκόμαστε στην πιο επικίνδυνη στιγμή για την ανθρωπότητα από την κρίση των Πυραύλων της αρχές της δεκαετίας του ΄60. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και έχει περάσει σε διάρκεια τον Α ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται. Και η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο, με την κυβέρνηση της χώρα να είναι εμμονικά προσκολλημένη στο άρμα των ΗΠΑ, Ε.Ε. και Ισραήλ» είπε μεταξύ άλλων.

Μιλώντας για τους ηγέτες της Ε.Ε. υπογράμμισε πως όταν ο Τραμπ προχώρησε σε κυρώσεις σε βάρος τους, υποτάχθηκαν πλήρως και αναγκάστηκαν να δεχθούν 100% τους όρους των ΗΠΑ, κάτι που δεν έκανε η Κίνα που πέτυχε ένα θετικό για αυτήν συμβιβασμό. Υπογράμμισε επίσης πως οι ΗΠΑ βγήκαν ηττημένες από τον πόλεμο με τον Ιράν.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου- συντονιστή, Π. Κατσάκου για την στρατιωτικοποίηση που επιχειρείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συγγραφέας απάντησε πως «με αυτόν τον τρόπο η Ε.Ε. επιχειρεί να ξεπεράσει την κρίση του 2008-2009», τα αποτελέσματα της οποίας συνεχίζει να υφίσταται. Πρόσθεσε πως η Ε.Ε. έχει χάσει τον ανταγωνισμό σε θέματα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα και επιχειρεί να το αναστρέψει χρηματοδοτώντας την πολεμική βιομηχανία. Πχ. οι γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτου βρίσκονται πίσω από τις Κινέζικες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πλέον επενδύουν στις στρατιωτικές δαπάνες. Εκτίμησε πως η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης δημιουργεί συνθήκες μεσοπολέμου και “Δημοκρατία της Βαϊμάρης” με την ακροδεξιά να ενισχύεται παντού αλλά παράλληλα να εμφανίζεται ως αντίβαρο στην κρίση του νεοφιλελεύθερου κέντρου η ριζοσπαστική αριστερά.

Την παρουσίαση άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων Χρ. Μπέλμπας με μια αναφορά στο Χανιώτη πανεπιστημιακό και συγγραφέα Ευτύχη Μπιτσάκη που εδώ και 10 μήνες δεν είναι στη ζωή.

Πόλεμος, Πληροφορία, Προπαγάνδα

Για το θέμα του πολέμου και της ενημέρωσης σε αυτές τις συνθήκες μίλησαν γνωστοί δημοσιογράφοι στη συζήτηση το βράδυ του Σαββάτου. Στη σημασία του αναδεικνύεται το πραγματικό πρόσωπο του πολέμου στάθηκε ο Παύλος Τσίμας , ενώ για την “ενσωματωμένη δημοσιογραφία” (δημοσιογράφοι που πηγαίνουν όπου τους καθοδηγούν οι στρατιωτικοί) μίλησε ο Πέτρος Κατσάκος υπογραμμίζοντας πως σε συνθήκες συγκρούσεων «το φίλτρο το βάζει ο ισχυρός».

Στην εμπειρία του από τη θητεία του ως ανταποκριτής σε Ισραήλ και Παλαιστίνη για 12 χρόνια αναφέρθηκε ο Πάνος Χαρίτος,αλλά και όσα είδε στην τελευταία του επίσκεψη. «Κάλυψα τα γεγονότα της δεύτερης Ιντιφάντα και ξαναπήγα πρόσφατα στον πόλεμο των 12 ημερών στην περιοχή αυτή» είπε, προσθέτοντας πως η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν – έχει γίνει αφόρητη – κυρίως για τον κόσμο που ζει εκεί αλλά και για το επάγγελμα του δημοσιογράφου οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες. Τέλος η Ξένια Κουναλάκη από την “Καθημερινή” μίλησε μεταξύ άλλων για την παγίδα των clickbait που οδηγεί δημοσιογράφους σε αναμετάδοση λανθασμένων πληροφοριών και αναφέρθηκε και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που απαιτεί προσοχή.