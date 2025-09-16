Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο θεατράκι Καράβολα θα διεξαχθεί το φετινό φεστιβάλ Αναιρέσεις στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το φετινό φεστιβάλ διεξάγεται μέσα στη δίνη των φονικών πολέμων, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των κυβερνήσεων που ακολουθούν την πολιτική της γενοκτονίας ενός ολόκληρου λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τη σφαγή, τη λιμοκτονία και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Είμαστε αντιμέτωποι/ες/α με ένα δυστοπικό παρόν. Η αναζωπύρωση των πολεμικών συγκρούσεων σε κάθε γωνιά του κόσμου, η σύγκρουση δύο τρένων που στοίχισε 57 ζωές, η ιδιωτικοποίηση κάθε κοινωνικού αγαθού, οι ολέθριες περιβαλλοντικές καταστροφές και φέτος το καλοκαίρι, αλλά και αυτή η καθημερινότητα που «δεν βγαίνει» για νεολαία και λαϊκά νοικοκυριά, είναι η πραγματικότητα που συνθέτει η καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Στην περίοδο των οξυμένων πολιτικών και κοινωνικών ερωτημάτων εμείς απαντάμε: «Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει αν τον αλλάξουμε εμείς!» Δεν θα αποδεχτούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα που προσπαθούν να μας πλασάρουν της απόλυτης κυριαρχίας του ΤΙΝΑ. Δεν θα συνηθίσουμε τη βία και τον θάνατο των πολέμων. Δεν θα συνηθίσουμε ζωή μέσα στην εκμετάλλευση και την φτώχεια. Δεν θα συνηθίσουμε την ύπαρξη της ακροδεξιάς, του εθνικισμού, του ρατσισμού και του εκφασισμού της κοινωνίας. Δεν θα αφήσουμε κανένα κρατικό έγκλημα να συγκαλυφθεί και να μετράμε χαμένες ανθρώπινες ζωές.

Τα αλλεπάλληλα αντιπολεμικά συλλαλητήρια και οι δράσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό δείχνουν ότι, απ’ άκρη σε άκρη στη γη, νεολαία και λαϊκό κίνημα φωνάζουν για την φιλία και την ειρήνη των λαών. Το ρεύμα οργής και αμφισβήτησης για κάθε τι που μας πνίγει, εγχώρια εκφράστηκε και με το: «ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΞΥΓΟΝΟ» στην μεγαλύτερη απεργία στη χώρα από τη μεταπολίτευση. Για να αναπνεύσουμε, να τους ανατρέψουμε! Το αίτημα για «δικαιοσύνη» αναμφισβήτητα συμπυκνώνει την αγανάκτηση του κόσμου και την ανάγκη για δικαίωση της ίδιας της κοινωνίας. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών, τα συνεχή συλλαλητήρια ακόμη και μέσα στον Αύγουστο «για την Λευτεριά στην Παλαιστίνη!», οι καταλήψεις ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι εργατικοί αγώνες, τα δεκάδες πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια δείχνουν πως η πληττόμενη νεολαία έχει την ανάγκη να διεκδικήσει το μέλλον της. Να διεκδικήσει να ζήσει χωρίς τους πολέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να ζήσει σε ένα κόσμο που θα χωράει τις ανάγκες και τα δικαιώματα της. Αυτόν τον κόσμο προσπαθούμε να χτίσουμε. Αγωνιζόμαστε για τη συλλογική ανατροπή αυτής της επίθεσης στις ζωές μας, κάνοντας το βήμα προς τον κόσμο που μας αναλογεί.

Η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 30 χρονών πλέον, καλείται να συμβάλει στην πορεία για μια άλλη ζωή της νέας γενιάς και των εργαζόμενων, σε ένα μέλλον διαφορετικό, που έχει ακόμα πολύ και δύσκολο δρόμο μπροστά της. Είναι όμως ο πιο όμορφος δρόμος και δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τον βαδίσουμε. Σε αυτήν την κατεύθυνση δίνουν και όλες τους τις δυνάμεις η Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Το φεστιβάλ Αναιρέσεις επιστρέφει και σας καλεί σε ένα μονοήμερο πολιτικών εκδηλώσεων και συζητήσεων, που επιχειρούν να ανοίξουν τη συζήτηση θεμάτων κοινωνικής και πολιτικής διαπάλης. Να μοιραστούμε τις αγωνίες και τις σκέψεις μας, να διασκεδάσουμε μαζί, να γκρεμίσουμε τον αστικό πολιτισμό τους, φτιάχνοντας το πολιτισμό της χειραφέτησης, σε πείσμα των νόμων της αγοράς και των χορηγών.

Γνωρίζοντας πως η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση είναι ο μόνος δρόμος για να κερδίσουμε τη ζωή που ονειρευόμαστε, φιλοδοξούμε το φετινό φεστιβάλ να είναι μια μεγάλη γιορτή, μια όαση πολιτισμού των κάτω, να αποτελέσει τόπο συνάντησης, αμφισβήτησης και αναζήτησης μιας νέας κομμουνιστικής απελευθερωτικής προοπτικής»