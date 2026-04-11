Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου και στα Χανιά

Η τρίτη διοργάνωση του Ανεξάρτητου Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου (Palestinian Independent Film Festival – PIFF) θα πραγματοποιηθεί στις 8–10 Μαΐου 2026 σε ένα δίκτυο πέντε πόλεων στην Κύπρο και την Ελλάδα, φέρνοντας κοντά ανεξάρτητους πολιτιστικούς χώρους και τοπικές συλλογικότητες μέσα από ένα κοινό, διακρατικό πρόγραμμα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η φετινή διοργάνωση κινείται γύρω από ένα κεντρικό ερώτημα: πώς συντηρείται, μεταδίδεται και επιμένει η ζωή μέσα σε συνθήκες που έχουν σχεδιαστεί για να την εξαντλούν; Εμπνευσμένο από τη φράση «We Teach Life, Sir» από το ποίημα της Παλαιστίνιας ποιήτριας Rafeef Ziadah, το πρόγραμμα των προβολών εξετάζει πώς βιώνεται, διατηρείται και μεταφέρεται η ζωή μέσα σε συνεχιζόμενες συνθήκες αποικιοκρατίας, πολιορκίας, εκτοπισμού και κατακερματισμού. Το πρόγραμμα προσεγγίζει την παλαιστινιακή ζωή όχι ως μια αφηρημένη έννοια, αλλά ως μια βιωμένη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, διαμορφωμένη από την οικογένεια, την εξορία, τη μετακίνηση, την απώλεια και τη διαγενεακή ευθύνη.

Συνδυάζοντας ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας σε διάστημα τριών ημερών, η φετινή διοργάνωση χαρτογραφεί διαφορετικές αλλά αλληλένδετες διαστάσεις αυτής της συνθήκης: την κίνηση και τον εγκλεισμό, την οικειότητα υπό πίεση και την ατελή κληρονομιά της απώλειας μέσα στις γενιές. Μέσα από συλλογικές προβολές και συζητήσεις, το PIFF συνεχίζει να προσεγγίζει τον κινηματογράφο όχι ως μια ουδέτερη πλατφόρμα, αλλά ως μια πολιτιστική και πολιτική πρακτική μέσα από την οποία η παλαιστινιακή παρουσία,η μνήμη και ο αγώνας τίθενται συλλογικά στο επίκεντρο.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στο Θέατρο Βλησίδης.

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

