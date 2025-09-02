Φεστιβάλ «Μίκης Θεοδωράκης 2025»: Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του

Οι εκδηλώσεις του ‘‘Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2025’’, που υλοποιείται από τον ∆ήµο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάστηκαν χθες σε Συνέντευξη Τύπου, στο ∆ηµαρχείο Χανίων.

Τη συνέντευξη παραχώρησαν ο δήµαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σηµανδηράκης, ο αντιδήµαρχος Πολιτισµού, Γιάννης Γιαννακάκης, εκ µέρους της Περιφέρειας Κρήτης, η περιφερειακή σύµβουλος, Σοφία Μαλανδράκη, και ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, µέλος του ∆.Σ. του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

«Στον ∆ήµο Χανίων έχουµε την ευθύνη να αναδείξουµε ακόµα περισσότερο την πορεία και το έργο του Μίκη Θοεδωράκη» τόνισε ο δήµαρχος Χανίων ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη υπογραµµίζοντας πως υπήρξε ένας από τους βασικότερους συντελεστές της διοργάνωσης αλλά και της ανάδειξης του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, καλώντας όλο τον κόσµο να συµµετάσχει στις εκδηλώσεις για τον Μίκη Θεοδωράκη.

Από την µεριά του ο αντιδήµαρχος Πολιτισµού ανέφερε ότι «το Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη εδώ, στα Χανιά διοργανώνεται εδώ και χρόνια από τον ∆ήµο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη. Αρχικά ήταν µια γιορτή των γενεθλίων του συνθέτη µέσα στα µέσα του καλοκαιριού, πλέον γιορτάζουµε τη µνήµη του αλλά και την ευθύνη, που έχουµε να διατηρήσουµε, όχι µόνο το έργο του αλλά και το πνεύµα του, ένα πνεύµα αγωνιστικό, µαχητικό, ένα πνεύµα αντίστασης σε κάθε αδικία και σε κάθε τι που θίγει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Φέτος, γιορτάζουµε µε εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Περιφέρεια Κρήτης αγκάλιασε τις προτάσεις του ∆ήµου Χανίων και του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, έτσι ώστε πολλές από τις εκδηλώσεις, που είδατε στο φετινό πρόγραµµα και του Φεστιβάλ Κρήτης ήταν προτάσεις που υλοποιήθηκαν σε ένα πνεύµα συνεργασίας». Τέλος όπως επεσήµανε ο κ. Γιαννακάκης το µουσικό πρόγραµµα θα πλαισιωθεί µουσικά από τη νέα γενιά, από µαθητές και µουσικοί που έχουν διακριθεί σε διαγωνισµούς του Βενιζελείου Ωδείου.

Για την παγκοσµιότητα του Μίκη Θεοδωράκη που πρέπει να αναδειχθεί έκανε λόγο η Σοφία Μαλανδράκη, υπογραµµίζοντας πως «ο Μίκης είναι το αποτύπωµα της Ελλάδας και η ψυχή της Κρήτης. Ο Μίκης δεν είναι µόνο να τον γιορτάζουµε µε εκδηλώσεις, είναι ένα σύµβολο της πατρίδας µας».

«Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη για όλους εµάς, που δουλεύουµε σε αυτόν τον τόπο για τον Μίκη, η Περιφέρεια Κρήτης, ο ∆ήµος Χανίων και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, υπήρξε και υπάρχει η έγνοια πως θα λειτουργήσουµε συστηµατικότερα τα επόµενα 100 χρόνια» ανέφερε ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης συµπληρώνοντας πως «Για εµάς στον Σύλλογο Φίλων Μίκης Θεοδωράκης είναι ιδιαίτερα φορτισµένη στιγµή µιας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου, ο Γιώργος Αγοραστάκης, δεν είναι πλέον µαζί µας άρα πέρα όλων των άλλων, πέραν της τιµής προς τον Γιώργο υπάρχει και η υπόσχεση ότι µαζί µε όλους τους φορείς θα κάνουµε ότι πρέπει για να ισχυροποιήσουµε τη σχέση του Μίκη µε την Κρήτη».

ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Σήµερα Τρίτη 2 Σεπτεµβρίου, 11:30: Ετήσιο µνηµόσυνο στο Κοιµητήριο Γαλατά. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο πατρικό σπίτι των Θεοδωράκηδων στον Γαλατά.

Στις 19.00 στο Μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό Λιµάνι οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν στη έκθεση φωτογραφίας: «Μίκης Θεοδωράκης 1925-2025. Με την απόσταση του χρόνου».

Στις 19.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγµατοποιηθεί κεντρική οµιλία από τον αρχιµουσικό, καλλιτεχνικό διευθυντή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, Μύρωνα Μιχαηλίδη, ενώ θα γίνει µουσική αναφορά: «Οι νέοι µε τον Μίκη».

Πρελούδια του Μίκη αποδίδουν οι Εµµανουήλ Κουκουτσάκης και ο Ορφέας – Μάριος Χριστονάκης Σχολιάζουν µουσικά η Αρετούσα Κολλίτζα, πιάνο και ο Λεωνίδας Μανωλακάκης, µπουζούκι. Ο Γρηγόρης Βιτσιλάκης, πιάνο και οι Γιάννης Κόλιας, Νικόλας Περδικάκης, τραγούδι ∆ιδασκαλία: ∆έσποινα ∆ρακάκη Μουσική και καλλιτεχνική επιµέλεια: Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

• Σηµειώνεται ότι έως 14 Σεπτεµβρίου λειτουργεί έκθεση «Με την απόσταση του χρόνου» στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων. Η δίγλωσση έκθεση περιλαµβάνει σπάνιες και ανέκδοτες φωτογραφίες από τη ζωή του κορυφαίου συνθέτη και πολιτικού: την πορεία ειρήνης του Μαραθώνα µε τους Λαµπράκηδες, τις συναυλίες για την Κύπρο, την πολιτική του δράση, το µουσικό του έργο, συνεντεύξεις, τη φιλία του µε τον Μάνο Χατζιδάκι, στιγµές µε συνεργάτες, φίλους και την οικογένειά του.

Το Βενιζέλειο Ωδείο

Το Βενιζέλειο Ωδείο έχει επιµεληθεί το µουσικό πρόγραµµα στο πλαίσιο της εκδήλωσης σήµερα Τρίτη στις 7.30 το απόγευµα στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης όπου θα πραγµατοποιηθεί κεντρική οµιλία από τον αρχιµουσικό, καλλιτεχνικό διευθυντή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Θα ακολουθήσει η µουσική αναφορά: «Οι νέοι µε τον Μίκη», µε την επιµέλεια του Ωδείου.

Οπως µας λέει ο πρόεδρος του Συνδέσµου για τη ∆ιάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη Γιάννης Αντωνογιαννάκης, «µας προτάθηκε να επιµεληθούµε το καλλιτεχνικό µέρος της εκδήλωσης. Ετσι, έχουµε προετοιµάσει ένα µουσικό πρόγραµµα µε σπουδαστές του Ωδείου και όχι µόνο. Κατ επιθυµία και του αείµνηστου Γιώργου Αγοραστάκη, θα συµµετέχουν τραγουδιστικά σπουδαστές του Ωδείου και τιµητικά δύο ταλέντα, σπουδαστές πιάνου, ο µικρότερος θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη και άλλος ένας από το Ρέθυµνο. Είχαν διακριθεί και πρωτεύσει στον διαγωνισµό πιάνου: “Αλίκη Βατικιώτη” που είχαµε οργανώσει το Πάσχα».

Σηµειώνεται ότι στην εκδήλωση, πρελούδια του Μίκη θα αποδώσουν οι Εµµανουήλ Κουκουτσάκης

και ο Ορφέας – Μάριος Χριστονάκης ενώ θα συµµετέχουν µουσικά η Αρετούσα Κολλίτζα, πιάνο και ο Λεωνίδας Μανωλακάκης, µπουζούκι, ο Γρηγόρης Βιτσιλάκης, πιάνο και οι Γιάννης Κόλιας, Νικόλας Περδικάκης, τραγούδι

. Η διδασκαλία είναι από τη ∆έσποινα ∆ρακάκη.