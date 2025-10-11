Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων: Ειδική παράλληλη δράση για τα τροχαία

Μια ειδική παράλληλη δράση για τα τροχαία δυστυχήματα που μαστίζουν την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε λίγες μέρες στα Χανιά.

Με αφορμή μια κινηματογραφική δράση, συζητούν με μαθητές οι: Νικόλας Αρώνης (δημοσιογράφος iMEdD), δρ. Αντώνης Κρασουδάκης (διευθυντής Νευροχειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Χανίων), Παρασκευάς Περάκης (διευθυντής εφημερίδας “Χανιώτικα νέα”).

Η δράση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 11:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.