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Φεστιβάλ Γεύσεων στην Κίσσαμο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει τη διοργάνωση του 17ου Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης, ενός καταξιωμένου θεσμού που αναδεικνύει διαχρονικά τον πολιτισμό, την παράδοση και τα αγνά τοπικά προϊόντα της Κρητικής γης. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 24 Αυγούστου 2026, στον παραλιακό δρόμο δυτικά του Δημοτικού Σταδίου Κισσάμου.
Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους γαστρονομικούς και καλλιτεχνικούς θησαυρούς της Κρήτης. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών στον ίδιο χώρο, με την είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Στο Φεστιβάλ καλούνται να συμμετάσχουν, παραγωγοί, Βιοτέχνες, Συνεταιρισμοί, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Δήμοι
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος ως εκθέτες, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026.
Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: Αρμόδια Υπάλληλος: Μαρακάκη Βίκυ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2822340200. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): dkisamou@gmail.com.

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