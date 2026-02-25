menu
Πολιτισμός

Φεστιβάλ Άνοιξης στο ΕΛΜΕΠΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Άνοιξης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) συνεχίζει τη δημιουργική έκφραση και την πολιτιστική του παρουσία με τη δεύτερη διοργάνωση του Φεστιβάλ.

Το 2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης, με τίτλο «Επέστρεφε», εμπνέεται από το γνωστό ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη και εξερευνά μέσα από την τέχνη τις έννοιες της επιστροφής, της μνήμης και της σύνδεσης με το παρελθόν και τον εαυτό μας. Μέσα από μουσική, θέατρο και εικαστικές δράσεις, το Φεστιβάλ δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης της πανεπιστημιακής κοινότητας με την πόλη και τον πολιτισμό.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από τις 19 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2026 και συμπεριλαμβάνει τέσσερις κεντρικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς της πόλης.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:
– Κυριακή, 20 Απριλίου 2026 – Αίθουσα Συναυλιών ΠΣΚΗ «Μίτος φωτός – Ροές ανέμου».  Συναυλία με έργα Μηνά Μπορμπουδάκη / Ergon Ensemble
– Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026 – Αμφ. «Μάρκος Καραναστάσης», Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.  Σύμπραξη Θεατρικής Ομάδας & Χορωδίας ΕΛΜΕΠΑ
– Σάββατο, 2 Μαΐου 2026 – Αμφ. «Μάρκος Καραναστάσης», Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο , Γιώργος Μουλουδάκης  «Η σκοτεινή πλευρά της μνήμης / Η Προκυμαία» . Μουσική παράσταση πολυμέσων για το συλλογικό τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
– 20-30 Απριλίου 2026 – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου,  «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη» . Έκθεση φωτογραφίας – ιστορικό αφιέρωμα στην άγνωστη σελίδα της ελληνικής διασποράς στην Κεντρική Ασία από το αρχείο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Τασκένδης
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

