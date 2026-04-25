Φεστιβάλ Άνοιξης στο ΕΛΜΕΠΑ

Μια σκηνική σύνθεση που συνδυάζει θέατρο και µουσική παρουσιάζεται τη ∆ευτέρα στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του 2ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Άνοιξης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου.

Πρόκειται για την παράσταση «Επέστρεφε», αποτέλεσµα σύµπραξης της Θεατρικής Οµάδας και της Χορωδίας του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία θα παρουσιαστεί τη ∆ευτέρα 27 Απριλίου στις 20:00 στο αµφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης», στην πανεπιστηµιούπολη του ιδρύµατος στο Ηράκλειο.

Η παράσταση αντλεί έµπνευση από το ντοκιµαντέρ «Το αλάτι της γης», αφιερωµένο στον διεθνούς φήµης φωτογράφο Sebastião Salgado, επιχειρώντας να αποδώσει µέσα από λόγο, κίνηση, ήχο και εικόνα µια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική εµπειρία.

Με κεντρικό άξονα την έννοια της «επιστροφής», η σκηνική δηµιουργία εστιάζει σε ζητήµατα µνήµης, ταυτότητας και σύγχρονης ανθρώπινης εµπειρίας, αναδεικνύοντας τη δύναµη της τέχνης να γεφυρώνει παρελθόν, παρόν και µέλλον.

Η παραγωγή εντάσσεται στο πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων του ΕΛΜΕΠΑ, µε στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης στο πανεπιστηµιακό περιβάλλον, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.