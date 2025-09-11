FBI: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζεται «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ

Δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες κάποιου που φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου δράστη. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή».