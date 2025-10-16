Φάρος καινοτομίας το Ηράκλειο με τον μαραθώνιο προγραμματισμού

Σε φάρο καινοτομίας μετατράπηκε στις 2-3 Οκτωβρίου το Ηράκλειο με τον μαραθώνιο προγραμματισμού που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (CSD) του Πανεπιστημίου Κρήτης και η εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας Epignosis.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο του πρώτου FuturEd AI Hackathon που έλαβε χώρα στο κτίριο του CSD στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου και ήταν ανοιχτό σε όλη την τοπική κοινωνία, 50 φοιτητές Πληροφορικής και λάτρεις της τεχνολογίας εργάστηκαν εντατικά για 30 ώρες ώστε να λύσουν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματικά εκπαιδευτικά προβλήματα. Στο τέλος του διημέρου οι 16 ομάδες ανέπτυξαν πραγματικές εφαρμογές με χρήση εργαλείων ΑΙ που θα μπορούσαν να τεθούν στην υπηρεσία των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών, από chatbots και κοινότητες για τη μελέτη, μέχρι gamified εκπαιδευτικές εφαρμογές και “έξυπνους” πλοηγούς γνώσης.

Και οι 16 διαγωνιζόμενες ομάδες, που επελέγησαν ανάμεσα σε συνολικά 39 συμμετοχές και 150 ενδιαφερόμενους, δούλεψαν με ενθουσιασμό στη διάρκεια του μαραθωνίου και καμία δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια παρά την τεράστια πρόκληση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.

Οι ομάδες στη συνέχεια παρουσίασαν τις εφαρμογές τους σε μια εξαμελή κριτική επιτροπή, η οποία βαθμολόγησε με κριτήρια όπως η λειτουργικότητα και η καινοτομία, με στόχο να διεκδικήσουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις που συνοδεύονταν από χρηματικά έπαθλα αξίας 3000, 2000 και 1000 ευρώ αντίστοιχα.

Οι ιδέες που ξεχώρισαν

Το πρώτο βραβείο κέρδισε η ομάδα gabbaghouls που απαρτίζεται από τέσσερις τελειόφοιτους φοιτητές του CSD, την Ειρήνη Γρινιεζάκη, τον Μάριο Παπαδάκη, τη Συλβάνα Κακαρόντζα και τον Γιώργο Σουλαδάκη. Το σύστημα που έχτισαν ήταν το Cognito, μια πλατφόρμα μάθησης με την οποία οι μαθητές ή φοιτητές μπορούν να διδαχθούν θεωρητικά μαθήματα με διαδραστικό τρόπο με τη χρήση κουίζ, flashcards, περιλήψεων μέσω AI και άλλων εργαλείων. «Η ιδέα προέκυψε από ένα πραγματικό πρόβλημα που είχαμε μέχρι και το τρίτο έτος με τα θεωρητικά μαθήματα και τη βασίσαμε σε μια λύση που είχε σκεφτεί ένα μέλος της ομάδας μας για τα flashcards. Μετά το επεκτείναμε προσθέτοντας κουίζ, κοινότητα και ολοένα και περισσότερα εργαλεία», ανέφερε μετά τη βράβευση η Ειρήνη Γρινιεζάκη, μέλος της νικήτριας ομάδας.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην εφαρμογή Studyo, ένα gamified chatbot που δημιουργήθηκε από τρεις τελειόφοιτους και έναν απόφοιτο του CSD που θέλησαν να κάνουν το διάβασμα λιγότερο μοναχικό, περισσότερο διαδραστικό και να βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα διάσπασης προσοχής. Πρωταγωνιστής της εφαρμογής είναι ο «Ο», ένα ελεφαντάκι που είναι AI chatbot-βοηθός μελέτης. O «O» που δημιούργησαν οι Εμμανουήλ Πατρονάκης, Ευάγγελος Νικηφόρος, Νικόλαος Αρβανιτάκης και Θεολόγος Κοκκινέλης βοηθάει τους μαθητές στην εκμάθηση χωρίς όμως να δίνει έτοιμες απαντήσεις και επιβραβεύει την πρόοδο με οπτικά και ψηφιακά στοιχεία που κερδίζει ο χρήστης καθώς μαθαίνει.

Το τρίτο βραβείο κέρδισε μια εφαρμογή που αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση, την ταχύτερη εκμάθηση και τη γνώση που διαρκεί στον χρόνο. Ο λόγος για το Bubble Mind της ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών του CSD KTG.AI, μια εφαρμογή αυτο-μάθησης που με τη χρήση ΑΙ απλοποιεί την εκμάθηση μετατρέποντας τις πληροφορίες σε χάρτες γνώσης. «Σκοπός της εφαρμογής μας είναι να βοηθήσει τους χρήστες να μάθουν πιο εύκολα αφηρημένες έννοιες χρησιμοποιώντας ωραία γραφικά και οργανώνοντας κατάλληλα τις πληροφορίες σε θεματικές ενότητες», δήλωσε μετά τη βράβευση o Σπυρίδων Τζαγκαράκης, μέλος της ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση, μαζί με τους συμφοιτητές του Γιάννη Καζιάλε και Νικόλαο Γιοβανόπουλο. «Ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο. Οι μέντορες μας βοηθούσαν πάρα πολύ και η Epignosis μας παρείχε ό,τι χρειαζόμασταν για να υλοποιήσουμε τις ιδέες μας σε λειτουργικές εφαρμογές», πρόσθεσε.

Η εταιρεία Epignosis παρείχε όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία στους συμμετέχοντες και μέντορες που ως ειδικοί στην εκπαιδευτική τεχνολογία συμβούλευαν και καθοδηγούσαν τις ομάδες καθόλη τη διάρκεια του μαραθωνίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οργάνωσε και ένα pitching workshop για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν καλύτερα τις ιδέες τους και να εντυπωσιάσουν την κριτική επιτροπή.

«Θέλαμε να φέρουμε νεαρά μυαλά τα οποία είναι μέσα στην εκπαίδευση, ώστε να διαγωνιστούν και να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον της», ανέφερε ο Βασίλης Πουρσαλίδης, Engineering Director της Epignosis και απόφοιτος του CSD, που ήταν και ο εμπνευστής αυτού του hackathon.

«Είχαμε μια πρωτοποριακή εκδήλωση με 50 συμμετέχοντες, εξαιρετικούς φοιτητές, κυρίως από το Τμήμα μας αλλά και από άλλα Πανεπιστήμια. Είδαμε πολύ ωραίες ιδέες, με ωραία εκτέλεση και, ερευνητικά, θα έλεγα ότι είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα», δήλωσε μετά την τελετή απονομής ο Κώστας Μαγκούτης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. «Αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις συμπληρώνουν άριστα τα προγράμματα σπουδών μας. Με βάση αυτήν την επιτυχία, στο μέλλον σκοπεύουμε να τις συνεχίσουμε, να γίνουν θεσμός και να συνεχίσουμε να τις προσφέρουμε κάθε χρόνο στους φοιτητές μας», τόνισε.

«Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε αυτόν τον μαραθώνιο προγραμματισμού βλέποντας τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο που παίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη ζωή μας. Στόχος μας είναι να θέσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, προωθώντας την καινοτομία και νέες δυνατότητες διδασκαλίας και μάθησης», ανέφερε ο Μάνος Δραμιτινός, CTO της Epignosis και απόφοιτος του CSD.

Το Τμήμα ευχαριστεί θερμά τα στελέχη της εταιρείας Epignosis που συνεισέφεραν στην οργάνωση και υλοποίηση του διαγωνισμού καθώς και τον Δρ. Μάριο Πιτικάκη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος, για τη διασύνδεση του CSD με την ομάδα της Epignosis και τη συνεισφορά του στην επιτυχή διοργάνωση.

Πληροφορίες για το Hackathon είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

https://hackathon.csd.uoc.gr/».